Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN UCUZ KURTULDUK''

Mücadele hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, ''Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk. 3-4-5 olabilirdi. Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarından dolayı kutluyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı geçen seneye göre gücümüz daha zayıf gibi görünüyor. Çünkü biz 3 senede bir kadro yapılanmasına gidiyoruz. Bu sene kadroda birbirini tanımayla geçecek.'' dedi.

“HOCA İLE ANLAŞAMIYORUZ”

Transfere dair teknik direktör Thorsten Fink ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ifade eden Yüksel Yıldırı, "Hocam ile anlaşamıyoruz açık söyleyeyim. Hoca tecrübeli stoper istedi. Ben de 4 tane gencecik pırıl pırıl stoperimiz var dedim. Bu 4'lüyle ligi bitiririz. Açık söyleyeyim, sezon sonu Borevkovic ayrılmak istedi. Ne o kulüp bulabiliyor, ne bizimkiler. Olan bana oldu. Hoca mecbur kaldı, bugün oyuna aldı. İstediğimiz performansı alma şansımız yok. Hocaya bunu anlattım. 10+4 kadromuz dolu. Bir tane gidecek oyuncu Borevkovic. Onu gönderebilirsek forvet alacağız. Gönderemezsek artık transfer bizim için bitti sayılır. Yok, boşluğumuz yok. Bütün takımların sıkıntısı o. Transfer yapamazsak yapacak bir şey yok. 2 tane kanat oyuncusu var, alternatif yok." sözlerini sarf etti.