Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki bilanço ağırlaşıyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, kaybolan 22 kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini bildirdi. Öte yandan geminin kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebatı ise gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 8'e yükselirken, kaybolan 22 kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Geminin kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebatı ise gözaltına alındı. 

267 KİŞİ TAŞIYORDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu. Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi bir yolcu gemisinin, kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladığını belirtildi.

Olayın haber alınmasının ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri anında müdahale etti. Maalesef gemi şu an ters dönmüş durumda. Yaklaşık 260 yolcunun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

KURTARMA OPERASYONU İÇİN TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarına çok sayıda birimin destek verdiğini vurgulayan Bakan Arıklı, şunları söyledi: "Şu anda Sahil Güvenlik botları, helikopter ve bölgedeki sivil tekneler ile gemiler kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Yolcular gemiden alınarak daha güvenli yerlere aktarılıyor. Biz de limanda ambulansları hazır hale getirdik, yolcuların kıyıya getirilmesini bekliyoruz."

EKİPLER 15-20 DAKİKADA ULAŞTI

Kazanın meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonunun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

DEV DALGALAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bakan Arıklı, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmadığını ancak bölgede deniz şartlarının oldukça ağır olduğunu belirtti: "Şu an kesin bir şey söylemek için erken ancak deniz oldukça dalgalı. Olayın nasıl meydana geldiğini incelemeler sonucunda netleştireceğiz. Önceliğimiz can kaybı yaşanmadan yolcularımızı karaya ulaştırmak."

YOLCULAR DİĞER GEMİLERE NAKLEDİLİYOR

Kurtarma operasyonunun detaylarına değinen Bakan Arıklı, bölgedeki diğer deniz araçlarının da seferber edildiğini söyledi: "Saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı'ndan ayrılan geminin ardından, limanda bekletilen diğer yolcu gemilerini de bölgeye yönlendirdik. Bir başka firmanın yolcu gemisi derhal hareket ederek bölgeye ulaştı ve kazazede yolcuları gemiye almaya başladı."

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

LİMANDA "SAHRA HASTANESİ" KURULUYOR

Tahliye edilen yolcular için Girne Limanı'nda geniş çaplı hazırlık yapıldığını belirten Arıklı, şu ifadeleri kullandı: "Kıyıda tüm tedbirlerimizi aldık. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Sivil Savunma ekiplerimiz limanda hızlı bir şekilde tıbbi müdahale çadırı kuruyor. İlk yardım müdahaleleri burada yapılacak, durumu ağır olan yolcularımız olursa ki temennimiz olmaması yönünde, derhal hastanelere nakledilecekler. Ekiplerimiz hummalı bir gayretle, hiçbir can kaybı yaşanmadan süreci tamamlamak için çalışıyor."

HASTANELER VE LİMAN HAZIR HALE GETİRİLDİ

KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması üzerine, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için limanda ve hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Açıklamada, hem Girne Limanı’nda hem de devlet ve özel hastanelerde olası her türlü duruma karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Maksimum düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği ifade edildi.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

KURTARILAN YOLCULAR GİRNE LİMANI'NA GETİRİLDİ

Bakan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını bildirdi. Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörlerin de araştırıldığını kaydetti.

"ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARIN VE MÜRETTEBATIN KURTARILMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberin herkesi derinden üzdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

BAŞBAKAN ÜSTEL BAŞKANLIĞINDA KRİZ MASASI TOPLANDI

Kazanın ardından oluşturulan Kriz Masası, KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Toplantıya Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi kararlaştırılırken Başbakan Üstel, “Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." denildi.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki konuşmasında Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. KKTC ile işbirliği içerisindeyiz. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, kaybolan 22 kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

KAPTAN DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başbakan Üstel, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken facianın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın da derhal başlatıldığını açıkladı. Gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını bildiren Üstel, muhtemel ihmal ve sorumlulukların tüm yönleriyle araştırılacağını vurguladı. Üstel, "Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" dedi.

Facianın bütün boyutlarıyla aydınlatılmasının KKTC devletinin hem görevi hem de hayatını kaybedenler ve ailelerine karşı sorumluluğu olduğunu belirten Üstel, devletin bütün kurumlarıyla görev başında olduğunu vurguladı. Üstel, "Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız" dedi.

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

YOLCU YAKINLARI İÇİN KRİZ VE BİLGİLENDİRME HATTI KURULDU

Girne kenti açıklarında batan geminin bağlı olduğu şirket Filo Denizcilik, yolcu yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla kriz ve iletişim hattı kurulduğunu açıkladı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtilerek, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren kriz masası oluşturulduğu ifade edildi. Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erhan Arıklı, Güncel, Kıbrıs, Girne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Yani 25 vefat var demek oluyor .Allah rahmet eylesin suda can veren cennetlik biliriz , 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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