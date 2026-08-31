Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin kaybolduğu feribot faciasında can pazarına ilk müdahale eden su sporları eğitmeni Fırat Gencer, yaklaşık 100 kazazedeyi ölümün kıyısından aldığı dakikaları anlattı.

Girne açıklarında batan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. İlk müdahaleye koşan Fırat Gencer o anları anlattı.

"10 DAKİKA DAHA İLERLESE CAN KAYBI ÇOK DAHA BÜYÜK OLURDU"

Bölgedeki bir otelde su sporları eğitmeni olarak görev yapan Gencer, feribotun limandan ayrıldığı sırada denizdeki hava şartlarının olumsuz olduğuna dikkat çekti. Geminin hareketinden yaklaşık 15 dakika sonra aniden durduğunu ve turuncu can salları sistemlerinin patlatıldığını fark eden Gencer, zaman kaybetmeden Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

Ekiplerin kısa süre sonra kendisine dönerek gemiden acil yardım çağrısı geldiğini doğrulaması üzerine teknesiyle zorlu hava şartlarına rağmen hemen denize açılan Gencer, olayın boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Hava kötüydü, teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı."

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

MAZOT SIZINTISI KURTARMAYI ZORLAŞTIRDI

Olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzarayı anlatan Gencer, batan feribottan denize sızan yoğun mazot nedeniyle insanları sudan çıkarırken büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Hızlı manevralarla denizdeki kazazedeleri teknesine alan Gencer, süreci şu şekilde özetledi:

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

"Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekiplere kazazedeleri teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplar da var, keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık."

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İhlas Haber Ajansı, Kurtarma, 3. Sayfa, Kıbrıs, Girne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:45
Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:14:31. #7.13#
SON DAKİKA: Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement