Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

Girne açıklarında batan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. İlk müdahaleye koşan Fırat Gencer o anları anlattı.

"10 DAKİKA DAHA İLERLESE CAN KAYBI ÇOK DAHA BÜYÜK OLURDU"

Bölgedeki bir otelde su sporları eğitmeni olarak görev yapan Gencer, feribotun limandan ayrıldığı sırada denizdeki hava şartlarının olumsuz olduğuna dikkat çekti. Geminin hareketinden yaklaşık 15 dakika sonra aniden durduğunu ve turuncu can salları sistemlerinin patlatıldığını fark eden Gencer, zaman kaybetmeden Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin kısa süre sonra kendisine dönerek gemiden acil yardım çağrısı geldiğini doğrulaması üzerine teknesiyle zorlu hava şartlarına rağmen hemen denize açılan Gencer, olayın boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Hava kötüydü, teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı."

MAZOT SIZINTISI KURTARMAYI ZORLAŞTIRDI

Olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzarayı anlatan Gencer, batan feribottan denize sızan yoğun mazot nedeniyle insanları sudan çıkarırken büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Hızlı manevralarla denizdeki kazazedeleri teknesine alan Gencer, süreci şu şekilde özetledi:

"Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekiplere kazazedeleri teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplar da var, keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık."