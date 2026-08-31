Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi - Son Dakika
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Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gazeteci Murat Ağırel tanık olarak ifade verdi. Elindeki tüm bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu belirten Ağırel, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Almanya'daki HAMAG şirketi üzerinden dikkat çeken iddialarda bulundu.

Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Adliyesi'ne çağrılarak "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

ELİNDEKİ BELGELERİ SAVCILIĞA VERDİ

Soruşturma, Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları kapsamında yürütülüyor. İfadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Ağırel, savcılığa elindeki belgeleri sunduğunu belirterek, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım." dedi.

HAMAG ŞİRKETİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Ağırel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde "HAMAG" adlı şirket kurduğunu öne sürerek şirketin mali yapısına ilişkin iddialarını anlattı. Ağırel, "HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor." ifadelerini kullandı. Ağırel'in aktardığı iddialara göre şirketin Almanya'daki gayrimenkul girişimleri bununla sınırlı kalmadı.

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi

"18 DAİRE VE BEŞ TİCARİ ALAN"

Ağırel, daha sonra Velbert kentindeki başka bir gayrimenkul için girişimde bulunulduğunu ileri sürdü. Gazeteci, "Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor." dedi. Sözleşmenin daha sonra HAMAG adına yenilendiğini öne süren Ağırel, şartların yerine getirilememesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini iddia etti.

180-200 MİLYON EUROLUK LÜKSEMBURG İDDİASI

Ağırel'in savcılığa aktardığını söylediği en dikkat çekici iddialardan biri ise Lüksemburg'daki alışveriş merkezi için telaffuz edilen rakam oldu. Ağırel, "Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OLAYIN ORTAYA ÇIKACAĞI KANISINDAYIM"

Ağırel, soruşturmanın ilerleyen süreçte genişleyebileceğini düşündüğünü de belirtti. Gazeteci, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Almanya bizi kıskanıyor diyorlar, yatırımı oraya yapıyorlar. Damat doları 3-5 liradan alıp 15 liraya satacaklar yok yaa demişti şuanda 48 lira. 6 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Bakalım helal süt emmiş savcılarımız var mı? 4 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Evet bakalım bağımsız yargı ne yapacak 4 0 Yanıtla
  • Tevfik Zaloğlu Tevfik Zaloğlu:
    Yargı en doğru kararı verecek 1 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Saray sallaniyor 0 0 Yanıtla
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