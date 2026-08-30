Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi - Son Dakika
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Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi

Bursa\'da Yemek İkramından 100\'den Fazla Vatandaş Etkilendi
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Orhaneli'deki sünnet düğününde ikram edilen yemekten 100'den fazla kişi etkilendi, ağır hasta yok.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen yemekten yiyen 100’den fazla kişi rahatsızlandı. Yaklaşık 500 kişiye servis edilen yemeğin ardından bazı davetliler mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi

500 KİŞİYE YEMEK İKRAM EDİLDİ

Olay, Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi’nde düzenlenen sünnet düğününde meydana geldi. Cemiyete katılan davetlilere yemek ikram edildi.

Yemeğin ardından çok sayıda kişi çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi

100’DEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cemiyette yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildiği ve 100’den fazla kişinin yemekten etkilendiği bildirildi.

Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi

DURUMU AĞIR OLAN YOK

İl Sağlık Müdürlüğü, olay nedeniyle durumu ağır seyreden herhangi bir vatandaş bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibari ile olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır” denildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, sağlık ekiplerinin durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi
Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, 3. Sayfa, Orhaneli, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yemek İkramından 100'den Fazla Vatandaş Etkilendi - Son Dakika
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