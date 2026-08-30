Bursa\'da Yemek İkramından 100\'den Fazla Vatandaş Etkilendi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen yemekten yiyen 100’den fazla kişi rahatsızlandı. Yaklaşık 500 kişiye servis edilen yemeğin ardından bazı davetliler mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

500 KİŞİYE YEMEK İKRAM EDİLDİ

Olay, Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi’nde düzenlenen sünnet düğününde meydana geldi. Cemiyete katılan davetlilere yemek ikram edildi.

Yemeğin ardından çok sayıda kişi çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

100’DEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cemiyette yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildiği ve 100’den fazla kişinin yemekten etkilendiği bildirildi.

Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

DURUMU AĞIR OLAN YOK

İl Sağlık Müdürlüğü, olay nedeniyle durumu ağır seyreden herhangi bir vatandaş bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibari ile olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır” denildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, sağlık ekiplerinin durumu yakından takip ettiği bildirildi.