Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde - Son Dakika
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Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde

Serdal Adalı\'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti ve kulübe yönelik para cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

SERDAL ADALI VE HAKAN DALTABAN'IN NIN CEZASI KALKTI

TFF'den yapılSan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

PARA CEZASI DA İPTAL

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdal Adalı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ihsantekinn@icloud.com [email protected]:
    KOMEDİ FEDERSYON ÇOK İYİ Mİ YANİ MAHMUT USLUYU KALDIRDI 1 0 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Salıncağa devam işte ...... 0 0
  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    federasyon başkanı bir de Ferhat Gündoğduyu değiştirebilme olacak zira Göztepe uydurma penaltıyla yenildi 0 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    O zaman niye ceza veriyorsunuz ?????????????? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde - Son Dakika
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