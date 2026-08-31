Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu - Son Dakika
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Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu

Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
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İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili'nde iki arkadaşıyla kıyıda vakit geçiren 58 yaşındaki Nurettin Çırak, sırtı denize dönük şekilde oturduğu sırada gelen dalganın etkisiyle suya sürüklendi. Çevrede bulunan iki kişinin denizden bilinci kapalı çıkardığı Çırak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arnavutköy sahilinde akşam saatlerinde yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Arkadaşlarıyla kıyıda oturan 58 yaşındaki Nurettin Çırak, bir dalganın çarpmasıyla denize sürüklendi. Hastaneye kaldırılan Çırak kurtarılamadı.

ARKADAŞLARIYLA KARABURUN SAHİLİ'NE GELDİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de yaşayan 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi.

Çırak ve arkadaşları sahilde kıyıya yakın bir noktada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra Çırak, sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturdu. Bu sırada kıyıya ulaşan dalga Çırak'a çarptı. Dalganın etkisiyle bulunduğu yerden denize sürüklenen 58 yaşındaki adam, kısa süre içerisinde dalgaların arasında kaldı ve gözden kayboldu.

İKİ KİŞİ DENİZE GİREREK YARDIMINA KOŞTU

Çırak'ın denize sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu iki kişi, yardım etmek için suya girdi. Dalgaların arasındaki Çırak'a ulaşan iki kişi, 58 yaşındaki adamı denizden bilinci kapalı şekilde çıkardı. Olayın bildirilmesi üzerine Karaburun Sahili'ne 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çırak'a kıyıda ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansa alınan Çırak, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak'ın kurtarılması için doktorlar müdahalede bulundu. Ancak Çırak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla kıyıda vakit geçirirken bir anda dalganın etkisiyle denize sürüklenen Çırak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu - Son Dakika

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