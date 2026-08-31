Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor - Son Dakika
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Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
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Üniversiteyi yalnızca bir dönem okuduktan sonra bırakan Andres Fernandez, çocukluk tutkusu Pokémon kartlarını milyon dolarlık işe dönüştürdü. Kart satışına yönelen Fernandez'in kurduğu şirket, 2025'te 7,8 milyon dolarlık satış hacmine ulaştı. Genç girişimci, 2026'da bu rakamı 10-11 milyon doların üzerine çıkarmayı başardı.

ABD'nin Miami kentinde yaşayan Andres Fernandez'in Pokémon kartlarına duyduğu ilgi, milyonlarca dolarlık bir işe dönüştü. İşletme eğitimi aldığı üniversiteyi yalnızca bir dönem sonra bırakan Fernandez, tüm zamanını koleksiyon kartlarının satışına ayırdı.

Bugün MintlyCollects isimli şirketin kurucusu ve CEO'su olan Fernandez, Pokémon kartlarını canlı satış platformu Whatnot üzerinden müşterileriyle buluşturuyor.

5 DOLARLIK PAKET HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Fernandez'in Pokémon dünyasına ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. 10 yaşından itibaren Pokémon video oyunları oynayan Fernandez'in koleksiyon kartlarına bakışı ise kuzeni için aldığı bir hediyeyle değişti.

Kuzeninin doğum günü için 5 dolara bir Pokémon kart paketi alan Fernandez, paketin içerisinden yaklaşık 100 dolar değerinde bir kart çıktığını gördü.

Bu olayın ardından kart koleksiyonculuğuna daha fazla ilgi göstermeye başladı.

SAATLİĞİ 10 DOLARA ÇALIŞIYORDU

Fernandez o dönemde bir işletmede saatte 10 dolar karşılığında çalışıyordu. Pokémon kartlarına giderek daha fazla para harcamaya başlayınca bu alanda içerik üretmeye yöneldi.

Hesabı yaklaşık 30 bin takipçiye ulaşınca Instagram üzerinden canlı yayınlarla Pokémon kartları satmaya başladı. 2020'nin sonlarında ise canlı satış platformu Whatnot'a geçti.

ÜNİVERSİTEYİ BİR DÖNEMDE BIRAKTI

Annesinin isteğiyle işletme eğitimi almaya başlayan Fernandez, üniversitedeki ilk döneminin ardından eğitimini bırakmaya karar verdi.

Henüz 20 yaşındayken Pokémon kartı satışını tam zamanlı iş haline getiren Fernandez, ilk yıllarda işin neredeyse bütün aşamalarını tek başına yürüttü. Haftanın altı günü canlı yayın yapan genç girişimci, siparişlerin paketlenmesi ve gönderilmesiyle de kendisi ilgilendi.

Fernandez, işinin ilk iki buçuk yılında kendisine maaş da ödemedi.

150 BİN DOLARLIK RİSK ALDI

İş büyümeye başlayınca Fernandez önemli bir karar daha aldı. İlk büyük ölçekli kapalı ürün alımı için 150 bin dolar yatırım yaptı.

İş yükünün artmasıyla arkadaşları ve ailesinden destek almaya başlayan Fernandez'in ekibi zamanla büyüdü. Bugün şirkette aralarında kardeşi, kız arkadaşı ve çocukluk arkadaşının da bulunduğu isimler çalışıyor. Şirketin 10 canlı yayın sunucusu bulunuyor.

SATIŞLARI İKİ YILDA İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Fernandez'in açıkladığı rakamlara göre şirket, 2024 yılında 3,7 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu rakam 2025'te 7,8 milyon dolara yükseldi. Fernandez, 2026 yılında ise şirketin satışlarının 10 ila 11 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyor.

Pokémon kartlarına duyduğu ilgiyi ticarete dönüştüren Fernandez, üniversiteyi bıraktıktan sonra başladığı yolculukta milyonlarca dolarlık yıllık satış hacmine ulaşan bir şirket kurdu.

Andres Fernandez, Çocukluk, Çocukluk, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Pokemon Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor - Son Dakika

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