Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda - Son Dakika
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Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Lionel Messi\'den Arjantin Milli Takımı\'na veda
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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını bir daha giymemek üzere çıkardığını resmen duyurdu. 

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI

Yıllarca sürdürdüğü milli takım kariyerini noktalama kararı alan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti.

DÜNYA KUPALARI TARİHİNE GEÇEN TRAJİK VE GÖRKEMLİ KARİYER

Milli takımla unutulmaz başarılara ve hezimetlere imza atan Messi, Arjantin formasıyla kariyerinin en duygusal anlarını Dünya Kupası finallerinde yaşadı. Messi, Brezilya'da düzenlenen FIFA 2014 Dünya Kupası'nda uzatmalarda Almanya'ya 1-0 mağlup olarak ilk büyük Dünya Kupası dramını yaşadı. Yıldız futbolcu 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Fransa'ya karşı unutulmaz bir finale imza atarak ülkesini zirveye çıkardı ve kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini tamamladı. Son olarak FIFA 2026 Dünya Kupası'nda kariyerinin son Dünya Kupası finalinde sahaya çıkan tecrübeli yıldız, uzatmalarda İspanya'ya mağlup olarak milli takıma üzücü bir finalle veda etmek zorunda kaldı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Tüm kariyeri boyunca Arjantin Milli Takımı forması ile toplam 207 maçta süre bulan Messi, bu maçlarda 125 gol atmayı başardı. 

Lionel Messi, Milli Takım, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda - Son Dakika
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