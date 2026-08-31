Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

Bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisine sürpriz yapmak ya da vakit geçirmek için gittiği millet bahçesinde hayatının en büyük şokunu yaşayan genç adam, sevgilisini bir başka erkekle el ele gördü. Gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan genç, çaresizliğini ve acısını çektiği bir videoyla dile getirdi.

"BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Yalnız yaşadığını ve derdini anlatacak kimsesi olmadığını belirten talihsiz genç, gözyaşlarını tutamayarak yaşadığı ihanet anını şu sözlerle anlattı: "Kimseye anlatamıyorum, içimde birikti. İlk gördüğümde hayal görüyorum sandım ama kanlı canlı gerçekmiş... Bir çocukla el ele gördüm onu. Onun için elimden gelen her şeyi yaparken meğer o beni hiç sevmemiş. Onları el ele görürken başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Tek başıma yaşıyorum, ailemden de ayrıyım..."

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Genç adamın yalnızlığını ve yaşadığı derin hayal kırıklığını gözyaşlarıyla ifade ettiği video, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Binlerce kullanıcı, ihanete uğrayan gence destek mesajları atarak teselli etmeye çalıştı.