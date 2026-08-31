Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm - Son Dakika
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Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

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Bir buçuk yıllık sevgilisini millet bahçesinde başka bir erkekle el ele gören genç adam, yaşadığı ihanetin ardından çektiği videoyla acısını dile getirdi. Yalnız yaşadığını ve derdini kimseye anlatamadığını belirterek gözyaşlarına boğulan gencin feryadı büyük yankı uyandırdı.

Bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisine sürpriz yapmak ya da vakit geçirmek için gittiği millet bahçesinde hayatının en büyük şokunu yaşayan genç adam, sevgilisini bir başka erkekle el ele gördü. Gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan genç, çaresizliğini ve acısını çektiği bir videoyla dile getirdi.

"BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Yalnız yaşadığını ve derdini anlatacak kimsesi olmadığını belirten talihsiz genç, gözyaşlarını tutamayarak yaşadığı ihanet anını şu sözlerle anlattı: "Kimseye anlatamıyorum, içimde birikti. İlk gördüğümde hayal görüyorum sandım ama kanlı canlı gerçekmiş... Bir çocukla el ele gördüm onu. Onun için elimden gelen her şeyi yaparken meğer o beni hiç sevmemiş. Onları el ele görürken başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Tek başıma yaşıyorum, ailemden de ayrıyım..."

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Genç adamın yalnızlığını ve yaşadığı derin hayal kırıklığını gözyaşlarıyla ifade ettiği video, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Binlerce kullanıcı, ihanete uğrayan gence destek mesajları atarak teselli etmeye çalıştı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User Apple User:
    kurtuldun boşver ya birde evli olsaydınız 19 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Kız seni geçekten sevseydi zatwn seven kişi bu ihaneti yapmazdı dünya kısa değmez bir kıza 8 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Deymez lo 6 0 Yanıtla
  • yucelunveren@gmail.com [email protected]:
    kalbinin tahtına Allah’tan başkasının oturtursan kazanma şansın sıfır 3 2 Yanıtla
  • nesha512 nesha512:
    boş ver genç aglama lütfen?? kudtulmuşsun daha iyilerine layıksın. keşke sana ulasabılsem yardım etmek isterim. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm - Son Dakika
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