Trump\'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore\'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde Pyongyang'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkeye yönelik politikasının değişmediğini savunarak nükleer kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

ABD'Yİ "HASMANE POLİTİKA" İZLEMEKLE SUÇLADI

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'da yayımlanan açıklamada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'ın Kuzey Kore'nin “tamamen nükleer silahlardan arındırılması” yönündeki tutumunu sürdürmesine tepki gösterdi.

Sözcü ayrıca ABD'nin Kuzey Kore'nin insan hakları siciline yönelik eleştirileri ile Güney Kore ve Japonya'yla planlanan ortak askeri tatbikatlarını da Washington'ın tutumunun değişmediğinin göstergeleri arasında sıraladı.

Açıklamada, Trump yönetiminin Kuzey Kore'nin egemenliğini, siyasi sistemini ve güvenlik çıkarlarını ihlal eden politikasını sürdürdüğü savunuldu.

"NÜKLEER SİLAHLAR MUTLAK GÜVENCEMİZ"

Pyongyang yönetimi, nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğinin de mesajını verdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin nükleer silahlarını “egemenliğini savunmak için mutlak bir güvence” olarak nitelendirdi.

ABD'nin tekrarlanan nükleer silahsızlanma çağrılarının Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü değiştirmeyeceği belirtilirken, bölgede gerilimin azalmasını beklemenin de “anlamsız” olduğu ifade edildi.

Sözcü, “ABD'ye yönelik politikamızda da herhangi bir değişiklik yok” mesajını verdi.

TRUMP TATBİKATLARI KÜÇÜLTME KARARI ALMIŞTI

Kuzey Kore'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay ABD ile Güney Kore arasında düzenlenen yıllık Ulchi Freedom Shield tatbikatının önemli ölçüde küçültülmesi talimatını vermesinin ardından geldi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile “çok iyi bir ilişkisi” olduğunu belirtirken, tatbikatların maliyetli olduğunu ve Pyongyang'a gereksiz şekilde düşmanca bir mesaj gönderdiğini söylemişti.

Trump'ın Kim Jong-un ile yeni bir zirve gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. İki lider 2018 ve 2019 yıllarında üç kez görüşmüştü.

KUZEY KORE'DEN YENİ TATBİKATA DA TEPKİ

Tatbikatların kapsamının azaltılması da Pyongyang'ın tutumunu değiştirmedi. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu ay yaptığı açıklamada tatbikatların süresi ve kapsamı azaltılsa dahi “kışkırtıcı ve saldırgan” niteliğini koruduğunu savundu.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ayrıca 7-11 Eylül tarihleri arasında Freedom Edge tatbikatını gerçekleştirmesi planlanıyor. Üç ülkenin nükleer ve füze tehditlerine karşı koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan tatbikata Kuzey Kore karşı çıkıyor.