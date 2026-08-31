Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan faciada kayıp sayısı 20'ye yükseldi. KKTC Başbakanı Üstel, "8 can kaybı, 20 kayıp var. 40 kişi için teyit çalışması sürüyor. Suçlu kimse cezasını çekecek" dedi. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri ise, Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak açıklandı.
Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olmasıyla meydana gelen deniz faciasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal, faciadan 241 kişinin sağ kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu ve kayıp kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SON DURUM
Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.
HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ
Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:
- Nuray Zeytun
- Nihat Balyemez
- Reyhan Verim
- Gülcan Gürel
- Hüseyin Özdemir
- Fahri Ateş
- Nisa Toker
- Nurcan Haliloğlu
ARANAN 20 KAYIP YOLCU
Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:
- Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
- Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
- Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
- Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
- Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
- Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
- Süleyman Erdoğan – KKTC
- Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
- Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
- Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
- Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
- Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
- İsmail Kurt – KKTC
- Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
- Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
- Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
- Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
- Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
- Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
- Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI
Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.
Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.
DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı ile liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.
Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.
Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.
Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan 9 kişi için 3'er gün ek gözaltı süresi verirken, 2 liman yetkilisinin aralarında bulunduğu 5 kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.
Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılması sırasında bazı yolcu yakınlarının tepki gösterdiği görüldü.
LİMAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
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