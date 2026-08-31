Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan faciada kayıp sayısı 20'ye yükseldi. KKTC Başbakanı Üstel, "8 can kaybı, 20 kayıp var. 40 kişi için teyit çalışması sürüyor. Suçlu kimse cezasını çekecek" dedi. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri ise, Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak açıklandı.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olmasıyla meydana gelen deniz faciasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal, faciadan 241 kişinin sağ kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu ve kayıp kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SON DURUM

Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.

Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

  • Nuray Zeytun
  • Nihat Balyemez
  • Reyhan Verim
  • Gülcan Gürel
  • Hüseyin Özdemir
  • Fahri Ateş
  • Nisa Toker
  • Nurcan Haliloğlu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

ARANAN 20 KAYIP YOLCU

Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:

  • Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
  • Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
  • Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Süleyman Erdoğan – KKTC
  • Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
  • Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
  • Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • İsmail Kurt – KKTC
  • Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
  • Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI

Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.

Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı ile liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.

Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan 9 kişi için 3'er gün ek gözaltı süresi verirken, 2 liman yetkilisinin aralarında bulunduğu 5 kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılması sırasında bazı yolcu yakınlarının tepki gösterdiği görüldü.

Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

LİMAN YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Hüseyin Özdemir, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    allah yardımcınız olsun 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    KESİN VEFAT ETTİLER BALIKLAR YER VALLAHİ 0 2 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun muhtemelen gemi içinde sıkıştılar çıkamadılar diye düşünüyorum yoksa bulunurlardı deniz atardı dışarı çok yazık yıllar önce bende çok gider gelirdim ama arkadaş bu yolcular arasında hiçmi yüzme bile yoktu yahu???? video çeken çekene mürettabat ayrı insanları sakinleştirip can yeleği vermemişler talimatlara uymamışlar Kaptan desen geri dönmeyip olduğu yerde demir ataaymış! zaten SOS çekmiş!!! ah ah yine keşkeler Allah sabır versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Turistin taksi kabusu Soyup soğana çevirdiler Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı Şimdi milyonlar kazanıyor Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
Girne’de gemi faciasında gözaltılar mahkemede Girne'de gemi faciasında gözaltılar mahkemede
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
17:10
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:45
Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
15:30
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:32
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin
14:20
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
10:41
Kimseye satamıyor 8 yıldır bindiği Mercedes’le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:25:56. #7.13#
SON DAKİKA: Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement