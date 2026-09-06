Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının yerli üretim bir balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli silahlı güçlere yönelik düzenledikleri balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler paylaştı. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Suudi destekli seferberlik güçlerinin liderlerinin bir araya geldiği toplantının, yerli üretim bir balistik füzeyle düzenlenen "hassas saldırı" ile hedef alındığı belirtildi. Saldırı anı, bölgedeki bir dron tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saldırı sonucunda 3 aracın imha edildiği görüldü. Saldırının tam konumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.