Gaziantep İslahiye'de husumet kavgasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de husumet kavgasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Gaziantep İslahiye\'de husumet kavgasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde husumetlileriyle buluşan A.S., çıkan kavgada tabancayla ateş açtı. İlker Enes Arı ve Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti, Serkan Sarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı, şüpheli A.S. ise kaçtı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde A.S.'nin kavga ettiği husumetlilerine tabancayla ateş açması sonucu İlker Enes Arı ve Abdülkadir Yeter öldü, Serkan Sarı ise yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yolbaşı Mahallesi Tahtaköprü Barajı yakınında meydana geldi. A.S., iddiaya göre husumetlisi olduğu öne sürülen İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı ile konuşmak için barajın yakınında buluştu. Husumetli iki taraf arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.S.'nin belinden çıkardığı tabancayla ateş açması sonucu İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arı ve Yeter'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı Serkan Arı ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı ve Yeter'in cenazeleri, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan A.S.'nin yakalanması için harekete geçen jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de husumet kavgasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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