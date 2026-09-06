Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü - Son Dakika
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Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

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Kudüs'teki Aziz Yakup Manastırı'nın önünden geçen genç bir kadın, yere tükürdükten sonra bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri harekete geçerek kadının peşinden koştu.

Kudüs'te Aziz Yakup Manastırı'nın bulunduğu bölgede yaşanan olay dikkat çekti. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç bir kadın yanındaki başka bir kadınla birlikte manastırın önünden geçtiği sırada yere tükürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YANINDAN GEÇTİ

Kadınlar yollarına devam ederken bölgede silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu görüldü. Genç kadının, görevlilerin yakınında olmasına rağmen hareketini sürdürmesi dikkat çekti. Bir süre sonra görevlilerin yaşananları fark ederek harekete geçtiği görüldü.

PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

Kadınların bölgeden uzaklaşmasının ardından güvenlik görevlileri de hızla aynı yöne doğru koşmaya başladı. Görüntüler, görevlilerin kadınların peşinden gittiği anlarla sona erdi.

Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Kudüs Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü - Son Dakika
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