Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı

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İtalya'nın Sardinya Adası'nda 29 yaşındaki Cezayirli bir sığınmacı, bıçakla girdiği restoranda kasadaki kadını yakalayarak boğazına bıçak dayadı. Kadını kurtarmak için müdahale eden müşteriler ve çalışanlara da saldıran şüpheli, 4 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan saldırgan cezaevine gönderildi.

İtalya'nın turistik Sardinya Adası'nda cuma gecesi korku dolu anlar yaşandı. Olbia kent merkezindeki bir restorana elinde bıçakla giren 29 yaşındaki Cezayirli sığınmacı, kasanın bulunduğu bölüme yöneldi.

Şüpheli, burada bulunan kadını yakalayarak bıçağı boğazına dayadı. Restorandaki müşteriler ve çalışanlar kadını kurtarmak için saldırgana müdahale etti.

KADINI SÜRÜKLEDİ, ARDINDAN YERE DÜŞTÜLER

Saldırganın kadını tuttuğu sırada yaşanan arbedede ikili yere düştü. Bunun üzerine restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar saldırganı etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Ancak şüpheli bu kez elindeki bıçakla çevresindekilere saldırmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun diğerlerine göre daha ciddi olduğu belirtildi.

RESTORANDA PANİK YAŞANDI

Saldırı nedeniyle restoranda büyük panik yaşandı. Müşterilerden bazıları saldırgandan uzaklaşmaya çalışırken bazıları da bıçaklı şüpheliyi durdurmak için müdahale etti.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin diğerlerine göre daha ciddi şekilde yaralandığı belirtilirken, gelen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri 29 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra cezaevine gönderildi.

Şüpheli hakkında yaralama, kamu görevlisine direnme, ağırlaştırılmış tehdit ve saldırıda kullanılabilecek bir nesne taşıma dahil çeşitli suçlamalar yöneltildi.

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU BULUNUYOR

Saldırganın İtalya'daki statüsüne ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. 29 yaşındaki Cezayirli sığınmacının uluslararası koruma başvurusu nedeniyle İtalya'da yasal olarak bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin uyuşturucu ve mal varlığına karşı işlenen bazı suçlarla bağlantılı olaylar nedeniyle daha önce güvenlik güçlerinin kayıtlarına girdiği bilgisi de paylaşıldı.

SALDIRIDAN ÖNCE BAŞKA BİR İŞLETMEYE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre şüpheli, saldırının gerçekleştiği restorana girmeden önce Olbia kent merkezindeki başka bir işletmeye de gitti.

Ardından restorana yönelen saldırgan burada kasadaki kadını hedef aldı. Restoran yönetiminin ise şüpheliyi daha önce işletmenin çevresinde gördüğü ancak kendisini tanımadığı belirtildi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik güçleri saldırganın restorana neden girdiğini ve kadını neden hedef aldığını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Şüpheli ile restoran çalışanları arasında önceden bilinen bir husumet veya bağlantı bulunduğuna ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Cezayir, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sardunya Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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