Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı - Son Dakika
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Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı

Cemal Enginyurt\'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aklama soruşturmasında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un şüpheli sıfatıyla yer aldığı dosyaya yeni belge ve beyanlar girdi. Soruşturma kayıtları; Enginyurt’un “hayırlı olsun” ziyareti yaptığı mekânda gizli ortaklık kurulduğunu, denetimlerde ise ruhsatsız alkol satışı yapıldığını ve sigortasız işçi çalıştırıldığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un ticari faaliyetlerine ilişkin yeni belge ve ifadeler ortaya çıktı.

"KARDEŞİMİN" DEDİĞİ KULÜP OĞLUNUN ÇIKTI

Soruşturma dosyasındaki anlatımlar ile ticaret sicili, işyeri ruhsatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Optimum AVM’de faaliyet gösteren “Öküz Roof” isimli eğlence mekânının Alptürk Enginyurt’un ortakları arasında bulunduğu ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletildiği belirlendi.

Cemal Enginyurt, oğlunun ortaklık bağlantısı tespit edilen bu mekâna ilişkin 8 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya hesabından Öküz Roof’tan bir fotoğraf paylaşarak “Ankara Optimum’da Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekâna hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Paylaşımda Muhammed Kürşat Şahin ve Erkin Delikanlı’yı da etiketleyen Enginyurt’un, daha sonra ticaret sicili kayıtlarında oğlu Alptürk Enginyurt’un da aynı işletmenin şirketine ortak olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Cemal Enginyurt'un

TİCARET SİCİLİ ORTAKLIĞI ORTAYA KOYDU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne yansıyan kayıtlarda, ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ortaklık yapısında Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt’un bulunduğu görülüyor.

Yüklenen sicil kaydında, 4 Ağustos 2023 tarihli genel kurul kararıyla Murat Ertaş, Muhammed Kürşad Şahin ve Alptürk Enginyurt’un şirkete pay devri yoluyla ortak oldukları belirtiliyor. Alptürk Enginyurt’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede de ARN 06 isimli şirketle ticari bağlantısı bulunduğunu kabul ettiği görülüyor.

Böylece Cemal Enginyurt’un sosyal medyada yalnızca “Murat Ertaş kardeşimin yeni işletmeye alacağı mekân” olarak tanıttığı işletmenin şirket yapısında, kısa süre sonra kendi oğlunun da ortak olarak yer aldığı resmi kayıtlara yansıdı.

RUHSAT ARN 06 TURİZM ADINA

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da işletmenin şirket bağlantısını ortaya koyuyor. Ruhsatta işyeri sahibi ve işyeri unvanı olarak ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi yer alıyor.

Faaliyet konusu “lokanta”, adres ise Ankara Optimum AVM’nin bulunduğu Etiler Mahallesi, Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı No:93/A3 olarak gösteriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğünün daha sonraki denetim yazısında da aynı adresteki işletme doğrudan “Öküz Roof” olarak geçiyor.

ESKİ DANIŞMAN İTİRAF ETMİŞTİ

Cemal Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Öküz isimli eğlence mekânının ortaklık yapısını açık biçimde anlattı.

Şenyurt, Alptürk Enginyurt’un Ankara’da faaliyet gösteren Öküz isimli eğlence mekânının işletmeciliğini yaptığını belirterek “Hatta o Öküz isimli işletmede ortaktı. Ortağının ismi de Kürşad Şahin idi. Milletvekili olan Cemal Enginyurt’un yakın tanıdığı kişidir.” dedi.

Şenyurt, Kürşad Şahin’in Cemal Enginyurt’un yakını olduğunu, inşaat işleriyle uğraştığını ve “sürekli olarak Cemal Enginyurt ile beraber” bulunduğunu da ifade etti.

Cemal Enginyurt'un

BİR BAŞKA TANIK DA ORTAKLIĞI DOĞRULADI

Demokrat Parti eski Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı da savcılıktaki tanık ifadesinde aynı ortaklık yapısını anlattı. Delikanlı “Öküz isimli eğlence mekânında Muhammed Kürşad Şahin ile Alptürk Enginyurt ortaklardı. Hatta bir ortakları daha vardı, ismini Murat diye hatırlıyorum.” dedi.

Delikanlı ayrıca işletmenin ARN 06 Turizm Gıda Taşımacılık isimli şirket altında yönetildiğini, Alptürk Enginyurt ile Kürşad Şahin’in şirkete resmî olarak ortak olduklarını söyledi. Bu beyanlar, ticaret sicili kayıtlarındaki Alptürk Enginyurt-Muhammed Kürşad Şahin-Murat Ertaş ortaklığıyla örtüşüyor.

POLİS KONTROLÜ İFADELERE DE GİRDİ

Dosyada en dikkat çekici bölümlerden biri ise Öküz Roof’a yönelik polis kontrolü. Şüpheli Sedat Erge, savcılık ifadesinde mekâna kolluk görevlilerinin geldiği sırada Alptürk Enginyurt’un babası Cemal Enginyurt’u aradığını ileri sürdü.

Erge “Alptürk’ün babası Cemal Enginyurt’u aradığı, Cemal Enginyurt’un da telaşlı bir şekilde polis baskınının olduğu yere gidip gelen görevli kolluk personelleri ile görüştüğünü biliyorum fakat görüşme içeriğini bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulundu.

Erkin Delikanlı ise aynı olayı rutin kontrol niteliğinde olduğunu, işletmenin o dönem Ayhan Bora Kaplan ismiyle anılan Öküz mekânlarıyla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle kontrol edildiğini söyledi.

EMNİYET BELGESİ: 13 EYLÜL’DE ÖKÜZ ROOF KONTROL EDİLDİ

İfadelerde anlatılan kolluk kontrolüne ilişkin resmi kayıt da ortaya çıktı. Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 15 Eylül 2023 tarihli yazısına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 13 Eylül 2023 saat 23.00 sıralarında Öküz Roof isimli işyerinde kontrol gerçekleştirdi.

Emniyet yazısında iki önemli tespit yer aldı. Birincisi, işyerinde çalışan 6 personelin SGK kayıtlarının kontrol sırasında ibraz edilemediği belirtildi. İkincisi, işyerinin TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisi hakkında 4733 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği kayda geçirildi.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMIŞLAR

Resmî emniyet evrakındaki en dikkat çekici tespitlerden biri, işletmede çalışan 6 kişinin SGK kaydının denetim sırasında ibraz edilememesi oldu. Belge doğrudan çalışanların kesin olarak “sigortasız” olduğunu kayda geçirirken; 6 çalışana ilişkin SGK kaydının kontrol sırasında gösterilemediğini resmi olarak ortaya koydu.

Çalışan hakları konusunda kamuoyunda sık sık açıklamalar yapan Cemal Enginyurt’un, oğlunun ortaklık bağlantısı bulunan ve kendisinin de “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu işletmede böyle bir tespitin yapılması dikkat çekti.

RUHSATSIZ ALKOL SATMIŞLAR

Emniyet tutanağındaki ikinci kritik bulgu ise alkollü içeceklerle ilgiliydi. Belgede TAPDK belgesinin ibraz edilemediği, bu nedenle işyeri yetkilisine idari yaptırım tutanağı düzenlendiği ve işletmedeki sunuma hazır alkollü içeceklerin polis merkezine teslim edildiği belirtildi.

Dolayısıyla mevcut resmi kayıtlar, Enginyurt ailesinin ortağı olduğu işletmenin “ruhsatsız alkol satışı" yaptığını gösterirken denetim sırasında gerekli TAPDK belgesinin ibraz edilemediğini ve bunun üzerine idari işlem uygulandığını ortaya koydu.

CEMAL ENGİNYURT’UN YAKIN ÇEVRESİ AYNI MEKÂNDA

Öküz Roof dosyasında isimleri geçen kişilerin Cemal Enginyurt’la bağlantıları da dikkat çekici. Muhammed Kürşad Şahin, Ali Şenyurt ve Erkin Delikanlı tarafından Cemal Enginyurt’un yakınındaki isimlerden biri olarak anlatılıyor. Cemal Enginyurt’un çok sayıda sosyal medya paylaşımında da Kürşad Şahin ile Erkin Delikanlı’yı etiketlediği görülüyor.

Alptürk Enginyurt’un ortak olduğu şirketin diğer ortağı Murat Ertaş için ise Cemal Enginyurt paylaşımında “kardeşim” ifadesini kullanıyor. Böylece işletmenin ortaklık yapısındaki isimler ile Cemal Enginyurt’un siyasi ve sosyal çevresi arasında dikkat çeken bir yakınlık ortaya çıkıyor.

OĞLU AKLAMA SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ

Öküz Roof’un şirket ortaklarından biri olduğu belgelenen Alptürk Enginyurt, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş durumda.

Savcılık, Alptürk Enginyurt’un mali hareketlerini, şirketlerini ve babası Cemal Enginyurt’la arasındaki para transferlerini ayrıntılı olarak sorguluyor. Alptürk Enginyurt ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ticari faaliyetlerinin yasal olduğunu savundu.

"GİZLİ ORTAK" VE "GERÇEK FAYDALANICI"

Ortaya çıkan belgeler Alptürk Enginyurt’un Öküz Roof’u işleten şirketin ortağı olduğunu kesin biçimde ortaya koyuyor. Cemal Enginyurt’un ise; işletmeye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu, işletmenin ortaklarıyla yakın ilişkisinin olduğu, oğlu Alptürk Enginyurt’un şirket ortağı olduğu,  polis kontrolü sırasında oğlunun telefonunun ardından olay yerine giderek kolluk görevlileriyle görüştüğü dosyadaki belge ve ifadelerde yer alıyor.

Elbette mevcut ticaret sicili ve ruhsat belgelerinde Cemal Enginyurt adına doğrudan bir şirket ortaklığı görünmüyor. Ancak belgelerin ortaya koyduğu tablo, Cemal Enginyurt’un Öküz Roof çevresindeki kişi ve işletmeyle güçlü ilişkisinin araştırılması gereken yeni soru işaretleri doğurduğunu ve “gizli ortaklık” söyleminin iddia olmanın çok ötesinde somut mali ve ticari delillerle ortaya çıktığını gösteriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Demokrat Parti, Milletvekili, Yeni Parti, İstanbul, Türkiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Cemal Enginyurt Cemal Enginyurt'un 'Hayırlı olsun' dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    tam ulkeme layk vekillimiz bu 3 2 Yanıtla
  • SONER MENGEŞ SONER MENGEŞ:
    O saydığınız sigortasız işçi ve kaçak içki olayı Türkiye'nin her yerinde var dilerim hepsinede aynı uygulamayi yapar hükümetimiz ortalık kaçak sigara ve içkiden geçilmiyor hele sigortasız işçi gırla adam 2 gün yatırıyor gerisi yok bunlarida denetleyin 3 0 Yanıtla
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