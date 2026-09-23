Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Tiyatro çalışmalarıyla tanınan Fransız oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis'in yaşamı, 2023 yılında geçirdiği kasık fıtığı ameliyatının ardından değişti.

SAĞLIK SORUNLARI AMELİYATIN ARDINDAN BAŞLADI

Denis, 17 Temmuz 2023'te sağ kasık fıtığı nedeniyle polipropilen ağ implantı yerleştirilerek ameliyat edildi. Ameliyatın ardından çeşitli sağlık sorunları yaşayan oyuncu, implantı Nisan 2024'te ABD'de çıkarttırdı. Daha sonra kendisine, adjuvana maruz kalmaya bağlı inflamatuvar bir reaksiyon olarak tanımlanan ASIA sendromu kapsamında miyaljik ensefalomiyelit teşhisi konuldu. Denis'in yaşadığı sorunların implantla bağlantılı olduğu iddiası avukatı tarafından gündeme getirildi.

"VÜCUDU ARTIK ONU TAŞIYAMIYORDU"

Denis'in avukatı Philippe Courtois, oyuncunun Namur'da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından ötanazi kararı aldığını açıkladı. Courtois, "Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis'in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HİÇBİR HAYATIM YOK"

Denis, 2026'nın başında Dauphiné Libéré gazetesine verdiği röportajda hastalığının günlük yaşamını ciddi şekilde kısıtladığını anlatmıştı. Oyuncu, "Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok" diyerek yaşadığı zorlukları dile getirmişti. Denis ayrıca doktorların kendisine sunabileceği başka bir tedavi seçeneği kalmadığını düşündüğünü belirtmişti.

AMELİYATLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Denis, 5 Ocak 2026'da "taksirle yaralama" suçlamasıyla Paris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk Sağlığı Birimi'ne suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturmanın ağustos ayının sonunda, "suçun yeterince belirgin olmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtildi.

TİYATRO SAHNELERİYLE TANINIYORDU

Arnaud Denis, "Les Liaisons dangereuses" (Tehlikeli İlişkiler) ve "Les Femmes savantes" (Bilmiş Kadınlar) gibi tiyatro yapımlarıyla tanınıyordu.