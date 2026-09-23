Motorinde litre fiyatı düşüyor! İndirim yarın pompaya geliyor

Motorinde litre fiyatı düşüyor! İndirim yarın pompaya geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda litre başına 5,57 TL'lik indirim bekleniyor. Yeni fiyatlar 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. İndirimin pompaya yansımasıyla litre fiyatının İstanbul'da 90,86, Ankara'da 91,87, İzmir'de 92,26, doğu illerinde ise 93,06 TL seviyesine inmesi öngörülüyor. Benzin tarafında ise herhangi bir değişiklik gündemde bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim bekleniyor.
İNDİRİM 24 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak.
Motorine yapılması beklenen 5,57 TL'lik indirimle birlikte litre fiyatları birçok kentte yeniden aşağı çekilecek.
İSTANBUL'DA 90,86 TL'YE GERİLEYECEK
İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye gerilemesi bekleniyor.
Başkent Ankara'da ise motorinin litre fiyatının 91,87 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.
İZMİR'DE 92,26 TL OLACAK
Motorinin litre fiyatının indirim sonrasında İzmir'de 92,26 TL, doğu illerinde ise 93,06 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim beklentisi bulunurken benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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