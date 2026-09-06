Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın - Son Dakika
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Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

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Oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde kız arkadaşı tarafından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialara tepki gösteren Şoray Uzun, “Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor” dedi. Bilgi kirliliğinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Uzun, kesin ölüm nedeninin resmi açıklamayla ortaya çıkacağını belirtti.

Oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, anahtarla girdiği evde Kılıç'ı hareketsiz halde buldu. Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül (50), oyuncunun evine gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Esmergül, yanında bulunan anahtarla eve girdi. Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz bulan Esmergül, oyuncunun nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polise bilgi veren Özlem Esmergül, Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Savcılık incelemesinin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞORAY UZUN: ÖLÜM NEDENİNİ BİLMİYORUZ

Kılıç'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialara meslektaşı Şoray Uzun'dan tepki geldi. Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Uzun, ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır."

"BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK DURMAK LAZIM"

Ölüm nedenine ilişkin kesinleşmemiş bilgilerin paylaşılmamasını isteyen Uzun, "Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor" dedi.

Kılıç için "Çok yetenekli, çok yönlü ve çok iyi bir aktörü; çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullanan Uzun, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"HAYAT GERÇEKTEN KISA"

Serhat Kılıç ile yaklaşık iki yıldır görüşemediğini anlatan Şoray Uzun, sevenlerine de dikkat çeken bir çağrıda bulundu:

"Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."

Kılıç'ın cenazesinin ailesinin kararının ardından teslim alınacağı, Ankara'da toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.

Serhat Kılıç, Şoray Uzun, Kağıthane, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Serhat Kılıç Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın - Son Dakika

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