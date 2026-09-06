Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistan asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhonova, aracılar vasıtasıyla tanıştı. Nişanlanan çift, 19 Ağustos'ta dünyaevine girdi.

Yörük kültürünün yaşatıldığı mahallede gerçekleştirilen düğün üç gün üç gece sürdü. Organizasyon kapsamında yaklaşık 500 yıllık gelenek doğrultusunda gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR DÜĞÜNDE GÜREŞTİ

Organizasyondaki güreşlere Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Finalde Yalçın Üncül'ü mağlup eden Feyzullah Aktürk başpehlivan olurken madalyasını gelin Mamura Burkhonova verdi.

Düğünün toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Mustafa Ateşoğlu, yalnızca güreş organizasyonu için 1 milyon 500 bin lira harcadığını belirterek, "Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" dedi.

DAMAT POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Düğünün ardından çift arasında yaşananlar karakola taşındı. Mustafa Ateşoğlu, 3 Eylül'de polise başvurarak eşinin düğünde takılan ziynet eşyaları, nakit para ve cep telefonuyla evden ayrıldığını ileri sürdü.

İlk açıklamalarda kayıp olduğu öne sürülen altınların değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilirken, polise yapılan başvuruda yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyası, 300 bin lira nakit para ve iPhone 15 marka cep telefonunun götürüldüğü iddia edildi.

POLİS GELİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Şikayetin ardından polis ekipleri Burkhonova'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde genç kadının adına otobüs ve otel kayıtlarında rastlanmadı.

Ancak olayın seyri ertesi gün değişti.

KENDİ İMKANLARIYLA POLİSE GİTTİ

Mamura Burkhonova, 4 Eylül günü saat 13.30 sıralarında kendi imkanlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi.

Burkhonova, hakkındaki milyonlarca liralık ziynet eşyasını götürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti. Düğünde takılan ziynet eşyalarından 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını kabul etti.

"DİĞER ALTINLAR KAYINPEDERİMDE"

Burkhonova, geri kalan altınların kendisinde olmadığını savunarak diğer ziynet eşyalarının kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nda bulunduğunu öne sürdü.

Genç kadın, bu iddiasını desteklediğini belirttiği bazı yazışmaları da soruşturma dosyasına sundu.

Burkhonova ayrıca yanında bulunduğu belirtilen iPhone 15 marka cep telefonunun kendisine ait olmadığını ancak eşi tarafından kullanımına verildiğini savundu.

BU KEZ GELİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Burkhonova'nın ifadesinde dikkat çeken bir başka gelişme ise kendisinin de şikayetçi olması oldu.

Genç kadın, eşi Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nun kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürdü. Burkhonova, bu iddialarla eşi ve kayınpederinden şikayetçi oldu.

Böylece milyonlarca liralık ziynet eşyasının akıbetiyle başlayan olayda taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Tarafların ziynet eşyaları, para, cep telefonu, tehdit ve hakaret konusundaki karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor.