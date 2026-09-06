Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu - Son Dakika
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Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

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American Airlines'ın Dallas-Fort Worth-Newark seferinde bir yolcu, siyahi kabin görevlisine ırkçı hakaretlerde bulunup çevresindekilere saldırınca uçakta büyük gerginlik yaşandı. Kabin ekibi ve yolcular tarafından plastik kelepçe ve bantla koltuğuna bağlanan yolcu nedeniyle uçak Baltimore'a yönlendirildi. Uçağın inişinin ardından 67 yaşındaki Arthur Lundeen gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de American Airlines'ın Dallas-Fort Worth'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında bir yolcunun ırkçı ve homofobik ifadeler kullanarak çevresindekilere saldırması üzerine ortalık karıştı. Kontrol altına alınamayan yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcuların müdahalesiyle koli bandı ve plastik kelepçeler kullanılarak koltuğuna bağlandı. Uçak olay nedeniyle Baltimore'a yönlendirildi.

Uçuşun yaklaşık iki saatlik bölümünün ardından birinci sınıfta seyahat eden erkek yolcu, yanında oturan kişiyle tartışmaya başladı. Görgü tanıklerine göre giderek saldırganlaşan yolcu, yanındaki kişiye fiziksel saldırıda bulundu ve bilgisayarına zarar verdi.

SİYAHİ KABİN MEMURUNA IRKÇI HAKARET

Olayı yatıştırmaya çalışan siyahi kabin görevlisine de ırkçı hakarette bulunduğu belirtilen yolcunun homofobik ifadeler kullandığı da aktarıldı. Araya girmeye çalışan bir kadın yolcuyu da ittiği bildirildi.

Durumun kontrolden çıkması üzerine kabin ekibi ve bazı yolcular müdahale etti. Direnmeye devam eden adamın elleri ve gövdesi koli bandı ve plastik kelepçelerle koltuğa sabitlendi.

UÇAK BALTIMORE'A İNDİRİLDİ

Yaşananların ardından Newark'a gitmesi planlanan uçak rotasını değiştirerek Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na indi. Polis uçağa girerek yolcuyu gözaltına aldı, uçak daha sonra Newark'a yolculuğunu sürdürdü.

NBC Los Angeles

FBI olayla ilgili inceleme başlatırken, yolcu hakkında federal suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğinin değerlendirildiği bildirildi. American Airlines ise uçuşlarında şiddete tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.

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Son Dakika ABD Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu - Son Dakika

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