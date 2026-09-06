Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve üç gün üç gece süren düğünün ardından ortaya çıkan kayıp gelin ve milyonluk takılar olayında yeni bir detay ortaya çıktı.

Milaslı M.A. ile evlenen Özbekistan uyruklu M.C.'nin, düğünden önce verdiği röportajda Türkiye'de gerçekleştirilecek düğünle ilgili konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

"ÖZBEKİSTAN'DA DÜĞÜN YAPMAK İSTEMEDİM"

Düğün öncesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan M.C., düğünü neden Türkiye'de yapmak istediğini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç kadın, "Özbekistan'da düğün yapmak istemedim, çünkü burada 3 gün yapacağız" dedi.

Bu sözlerin, üç gün üç gece süren görkemli düğünün ardından gelinin evden ayrılması ve milyonlarca liralık takıların kaybolduğunun öne sürülmesinden sonra ortaya çıkması dikkat çekti.

DÜĞÜNDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

M.A. ile M.C.'nin düğünü 19 Ağustos'ta Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yöresel geleneklere uygun şekilde üç gün üç gece devam eden düğünde gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

Düğünün ardından M.C.'nin evden ayrıldığı, kendisine takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürüldü. İlk açıklamalarda kayıp takıların değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edildi.

Olayın ardından yapılan şikâyet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

POLİSE KENDİ İSTEĞİYLE GİTTİ

Aranan M.C., 4 Eylül günü kendi isteğiyle polis merkezine giderek ifade verdi. M.C.'nin ifadesinde 20 çeyrek altın ile 226 bin TL'yi aldığını kabul ettiği, diğer altınların ise kayınpederinde olduğunu söylediği öğrenildi. Genç kadın, kendisine verilen telefonun da kullanım amacıyla hediye edildiğini savundu.

M.C. ayrıca eşi ve kayınpederinin kendisine ve annesine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek her ikisinden de şikâyetçi oldu.

DÜĞÜN ÖNCESİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan düğün öncesi röportaj, yaşananlara yeni bir boyut kazandırdı.

"Özbekistan'da düğün yapmak istemedim, çünkü burada 3 gün yapacağız" diyen M.C.'nin bu sözleri, üç günlük düğünün ardından yaşanan milyonluk takı tartışması nedeniyle yeniden dikkat çekti. Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.