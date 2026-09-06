Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi - Son Dakika
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Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

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Mısır'da 39 yaşındaki televizyon sunucusu ve yapımcı Sarah Khalifa, uyuşturucu üretimi ve ticareti suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Khalifa ile birlikte 11 sanığa daha idam cezası verilen davada, operasyonlarda 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve ham madde ele geçirildiği belirtildi.

Mısır'da kamuoyunun yakından tanıdığı televizyon sunucusu Sarah Khalifa hakkında görülen uyuşturucu davasında karar çıktı. Kahire Ceza Mahkemesi, Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığı idam cezasına çarptırdı.

12 SANIĞA İDAM CEZASI

Toplam 28 sanığın yargılandığı davada 12 kişiye idam, 9 kişiye müebbet hapis cezası verilirken 7 sanık beraat etti.

Sanıkların uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek sentetik uyuşturucu üretmek ve ticaretini yapmak amacıyla organize hareket ettikleri belirtildi.

750 KİLODAN FAZLA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi. İki dairenin de uyuşturucu üretiminde kullanılan laboratuvarlara dönüştürüldüğü bildirildi.

Dosyada sanıklara uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yanı sıra ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sarah Khalifa, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme dosyadaki deliller doğrultusunda 39 yaşındaki sunucu hakkında idam cezasına hükmetti.

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Son Dakika Mısır Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    bizde de aynısı olabilir mi acaba 9 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BENCE ÜZÜCÜ BİR KARAR. İNSAN CANINA KIYMAK HİÇ İYİ BİŞEY DEĞİL BENİM DÜŞÜNCEM. 0 3 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Mısır adaletini istiyoruz... 2 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    heh aynı sizin sonunuz 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    adam bu güzel bu prensese idam verirmi.gelsin türkiyeye bunu prenses ler gibi yaşatırım altına araba üstüne ev hadabına milyonlar 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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