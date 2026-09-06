Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hastanede kurtarılamadı

Adıyaman\'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hastanede kurtarılamadı
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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Güneş Avcı, Fatma K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Avcı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti; sürücü Fatma K. gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Güneş Avcı (10) hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki 34 DAM 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Avcı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Avcı, doktorlar müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götrüldü.

Otomobil sürücüsü Fatma K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş Avcı hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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