Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama - Son Dakika
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Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Fener\'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den açıklama geldi. Hürzeler, "Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım" diyerek milli futbolcunun takımda kalmasını beklediğinin sinyalini verdi.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarım saatte 3-0'lık üstünlüğü yakalarken, Brighton karşılaşmanın kalan bölümünde geri dönüş için mücadele etti ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Brighton'da adı Manchester United, Manchester City ve eski takımı Fenerbahçe ile anılan Ferdi Kadıoğlu, Chelsea karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

"BÜYÜK BİR KARAKTER SERGİLEDİLER"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, takımının 3-0 geriye düşmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendirdi.

Hürzeler, "30 dakikanın ardından 3-0 gerideydik. Sonrasında oyuncularım kalitelerine olan büyük inançlarını ortaya koydular. Büyük bir karakter sergilediler, 3-1 yaptık. Maçı kontrol etmek için oradaydık, pek çok pozisyon ürettik. Maçı domine ettik, 3-2'yi bulduk. Ardından durumu 3-3 yapmak için yine birçok şans yakaladık ve sonrasında maçın nasıl devam edeceğini kim bilebilirdi ki" ifadelerini kullandı.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN BİR ŞEY"

Savunma dengesi konusunda eksikleri olduğunu belirten Alman teknik adam, "Belirli anlarda savunma dengesi ile oyunu kontrol etme arasındaki dengeyi kaçırdık. Bu kesinlikle geliştirmemiz gereken bir şey. Ancak bu sahaya gelip bu kadar çok pozisyon üretmek, maçın birçok anında topa sahip olmak, Chelsea'ye bu kadar sorun yaşatmak, oyuncularıma çokça tebrik sunmam gereken bir durum" dedi.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Hürzeler'e Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddiaları da soruldu. Başarılı oyuncuların başka kulüplerin ilgisini çekmesinin normal olduğunu söyleyen Hürzeler, Ferdi konusunda rahat olduklarını belirtti.

"FERDİ DE BRIGHTON İLE NEYE SAHİP OLDUĞUNU BİLİYOR"

Hürzeler, milli futbolcuyla ilgili, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, ki Brighton iyi oyuncular transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir, oyuncuların başarısı ve elde ettiği sonuçlarla birleşince ilgi çekmeniz normal. Bu yüzden son derece rahatım. Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım." ifadelerini kullandı. Hürzeler'in sözleriyle birlikte Brighton cephesi, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki transfer söylentilerine ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Brighton, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama - Son Dakika

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