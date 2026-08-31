Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz - Son Dakika
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Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz

Netanyahu, Türkiye\'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son zamanlarda Türkiye’yi hedef alan küstah tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail’in küçük bir ülke olduğunu savunan Netanyahu, “İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Netanyahu düşmeli” dediğini belirten Netanyahu, “Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar: Bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu.

Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Türkiye’den Batı Şeria'ya kadar tüm bölge hakkında soruları yanıtladı.

"İRAN TEHDİDİ ORTADAN KALKMADI"

İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'ı hedef aldı.

İran'ın nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu, "Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar." iddiasında bulundu.

Netanyahu, dolayısıyla İran tehdidinin ortadan kalkmadığını, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğu sürece izin vermeyeceğini savundu.

Tahran yönetiminin devrilip devrilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, İran'ın eskisinden daha zayıf ve sallantıda olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT: ONLARI VURACAĞIMIZI ANLIYORLAR, BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Röportajın bir bölümünde Türkiye’ye de değinen Netanyahu, son zamanlarda Ankara’yı hedef alan küstah tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

Netanyahu, İsrail’in karşı karşıya olduğunu öne sürdüğü tehditlerden bahsederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerini gündeme taşıdı. İsrail Başbakanı, “İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan, 'Netanyahu düşmeli.' diyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ardından Lübnan Hizbullahı’ndan da benzer bir açıklama geldiğini savunarak, “Ve Hizbullah da Naim Kasım, 'Netanyahu düşmeli.' diyor” dedi.

Daha sonra söz konusu açıklamaların neden yapıldığına ilişkin görüşünü aktaran Netanyahu, tehditler savurarak, “Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar. Bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BAŞBAKANI, TÜRKİYE GİBİ YENİ RAKİPLERİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN HAREKET ETMEK ZORUNDADIR"

İsrail'in coğrafi ve demografik açıdan küçük bir ülke olduğunu savunan Netanyahu, ülkesinin geleceğini güvence altına almak için hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu, Türkiye'yi doğrudan hedef alarak, “Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz. Bu nedenle İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını önlemek ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE TÜM GAZZE'Yİ İŞGAL EDERİZ"

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ne olacağına dair soruya ise "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edecekleri" yanıtını verdi.

Bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve gelecekte de vermeyeceğini savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına da değindi.

Netanyahu, Batı Şeria'daki saldırıları, Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilerin "az sayıda genç" olduğunu ileri sürerek küçümsedi ve "Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var." ifadeleriyle gasbın İsrail devleti eliyle yapılacağını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, daha fazla Filistin toprağı gasbederek yasa dışı yerleşim kurma faaliyetlerine zarar verdiğini ve dünya çapında itibarlarını zedelediğini ileri süren Netanyahu, uluslararası medya ve İsrail medyasının işgal altındaki Batı Şeria'da dramatik düzeyde artan saldırıları abarttığını savundu.

ANKETLERDE ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI EİSENKOT'UN GERİSİNDE

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.

Kamuoyunda, Netanyahu'nun "korku" üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot

Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu, Türkiye, Gündem, Güncel, Suriye, Lübnan, İsrail, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika İsrail Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bunlar her dediklerini yapar. 1 0 Yanıtla
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