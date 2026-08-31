Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu, 241 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİLER

Faciaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde geminin yan yattığı görüldü. Ayrıca ters dönen geminin üstüne çıkan yolcuların çığlık çığlığa yardım istediği görüldü.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.