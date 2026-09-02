Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri - Son Dakika
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Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri

Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
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Döviz piyasalarında Azerbaycan Manatı’nın Türk Lirası karşısındaki tırmanışı devam ediyor. Sene başında 24 TL seviyelerinde seyreden manat, istikrarlı tırmanışını sürdürerek 2 Eylül itibarıyla 28,41 TL seviyesine ulaştı.

Döviz piyasalarında Azerbaycan Manatı’nın Türk Lirası karşısındaki tırmanışı devam ediyor. Son verilerle birlikte 1 Azerbaycan Manatı 28,41 TL seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir yükseliş grafiği sergiledi.

Piyasalardan alınan son finansal verilere göre, Azerbaycan Manatı (AZN) Türk Lirası (TRY) karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. 2 Eylül itibarıyla 1 Azerbaycan Manatı, 28,41 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.

YILLIK GRAFİKTE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ TRENDİ

Son 1 yıllık değişim grafiği incelendiğinde, manatın Türk Lirası karşısında kararlı ve istikrarlı bir tırmanış grafiği çizdiği görülüyor:

  • Ocak 2026: Yıla 24 TL seviyelerinden başlayan manat, kademeli yükselişini sürdürdü.
  • Ağustos 2026: 7 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 28,06 TL eşiğini aştı.
  • Eylül 2026: Yükseliş trendini koruyarak 28,41 TL seviyesine ulaştı.

Piyasa uzmanları, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin manat/TL paritesi üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini belirtiyor.

Azerbaycan, Ekonomi, Güncel, Eylül, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Manat yükselmiyor TL DEĞER kaybediyor yalama habercilik haberi böyle yaparsanız daha doğru olur 2 0 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    TL bu gidişle bu düşüşle Afrika paralarınıda geçecek 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    paradan 1 sıfir atmak lazım yani tl den 0 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk Hakan Şentürk:
    Üretimi zayıf olan ülkeler için iyi bir şey degil 0 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Bizim para biriminin ismini değiştirmek lazım bütün dünya tanıyıp biliyor değersiz para birimi olduğunu,ülkemizde değeri olmayanın başka ülkelerde değeri nasıl olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri - Son Dakika
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