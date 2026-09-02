Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

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Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CumhurbaşkanıErdoğan, DEM Partili bazı isimlerin açıklamalarına tepki gösterdi. Süreci enfekte etmek isteyenlerin çıkabileceğini belirten Erdoğan, "Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin birtakım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu, süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki; toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Kırgızistan temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Sezai Temelli gibi isimlerin aykırı açıklamalarına yönelik soruları yanıtladı.

"SİYASİ KİMLİK TAŞIYAN KİMSELERİN..."

İç cephenin güçlendirilmesi vurgusuna karşın DEM Parti cephesinden gelen ölçüsüz söylemlerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz meseleye dar çerçeveden bakamayız. Samimi olacağız, sorumlu olacağız, sağduyulu olacağız. Kardeşliğimizi koruyacağız. En geniş perspektiften konuya yaklaşıyor ve hedefe de böylece odaklanıyoruz. Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin birtakım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu, süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki; toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem, kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz" değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATINDA KENETLENECEĞİZ"

Toplumun bu tür tahriklere karşı direnç kazandığını belirten Erdoğan, "Büyük Türkiye Mutabakatı" hedefine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkçası, milletimizin bu tür tahriklere karşı ben bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna 'Büyük Türkiye Mutabakatı' diyoruz. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ? 

Taziye çadırındaki konuşmasında "Dört parça Kürdistan coğrafyası" ifadesini kullanan Hatimoğulları, "Kürt halkının başı sağ olsun. Kürt halkı başı dik bir şekilde bu coğrafyada yaşayabilmesi için toprağa düştüler. Toprağa düşenler, yüz yıllardır yok sayılan Kürt halkı için ‘Hayır, Kürtler vardır. Bu coğrafyanın kadim halkıdır’ diyerek mücadeleye katıldılar. 50 yıldır devam eden bu mücadelenin sonucunda artık Kürdü hiç kimse inkar edemez" demişti. 

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı - Son Dakika

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