Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturmasında 2 yeni mağdur ifadesi dosyaya girdi. İfadelerde, kadınlara Böcek'le birlikte olmaları karşılığında belediyede iş ve maddi destek sağlanacağı yönünde teklif yapıldığı, kadınlardan birinin Böcek'in evine iki kez götürüldüğü ve fiziksel temasa maruz kaldığını öne sürdüğü belirtildi. Böylece basına yansıyan mağdur anlatımlarının sayısı 5'e yükseldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Daha önce kamuoyuna yansıyan 3 mağdur anlatımına 2 yeni ifade daha eklenirken, dosyadaki dikkat çekici ortak noktanın belediyede işe alınma vaadi olduğu görüldü.

Yeni ifadelerde yer alan kadınlardan biri, Antalya Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney’in kendisine Muhittin Böcek’le birlikte olması karşılığında belediyede iş ve ailesine maddi destek sağlanacağı yönünde teklifte bulunduğunu öne sürdü. Diğer kadın ise belediyede işe girme vaadiyle Böcek’in evine iki kez götürüldüğünü ve burada fiziksel temasa maruz kaldığını iddia etti.

“BELEDİYEDE İŞ VERİR, SANA VE AİLENE YARDIMCI OLUR”

2024 yılında yaşandığı belirtilen olayla ilgili ifade veren kadın, Tuğçe Güney’in kendisinden Muhittin Böcek’le “fuhuş maksadıyla” görüşmesini istediğini ileri sürdü. Kadın, Güney’in kendisine, “Muhittin Böcek belediye başkanı, onunla birlikte olursan sana belediyede iş verir, maddi olarak sana ve ailene yardımcı olur” dediğini iddia etti. Maddi sıkıntıları nedeniyle teklifi kabul ettiğini belirten kadın, Güney ile birlikte Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine gittiklerini anlattı.

“AKLINI KULLAN, MUHİTTİN BAŞKAN SENİ BEĞENMİŞ, ODAYA DÖN”

Kadın, eve gittiklerinde Güney’in salonda kaldığını, kendisinin ise Böcek’le başka bir odaya geçtiğini söyledi. Bir süre sonra kendisini kötü hissettiğini ve birlikte olmak istemediğini belirterek odadan çıktığını aktardı. İfadesine göre Güney, evden ayrılmak istediği sırada kendisini durdurarak, “Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş, odaya dön.” dedi.

Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
Tuğçe Güney

“BİRLİKTELİKTEN SONRA 2 BİN TL VERDİ”

Kadın, bunun üzerine yeniden odaya girdiğini ve Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü. Kadın, evden ayrılırken Muhittin Böcek’in kendisine 2 bin TL verdiğini iddia etti. Daha sonra Güney’e kendisinin herhangi bir ödeme alıp almadığını sorduğunu belirten kadın, Güney’in ise Böcek’i kastederek, “Babam zaten benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, babam bana bakıyor.” şeklinde yanıt verdiğini ileri sürdü.

İKİNCİ KADIN DA İŞ VAADİNİ ANLATTI

Dosyaya giren diğer ifadede ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı öne sürüldü. Kadın, Tuğçe Güney’le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını ve Güney’in kendisine daha ilk görüşmelerinde “Sana belediyede iş ayarlayayım mı?” diye sorduğunu anlattı.

O dönemde çalışmadığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney’in kendisini arayarak “Seni Muhittin Başkan’ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım.” dediğini aktardı.

“FİZİKSEL TEMASTA BULUNDU” İDDİASI

Kadın, Güney’in daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek’in evine akşam yemeğine gideceklerini söylediğini belirtti. İkilinin Konyaaltı’nda buluşarak taksiyle eve gittiklerini anlatan kadın, içeride Böcek’in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30’lu yaşlarda bir erkeğin de bulunduğunu söyledi.

İfadesine göre yemek sırasında Böcek kendisine fiziksel temasta bulundu. Kadın, rahatsız olduğu için Böcek’in elini çektiğini ve o gün belediyede işe alınması konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

“SENİ ÇOK BEĞENMİŞ, ONDAN DOKUNMUŞTUR”

Evden ayrıldıktan sonra Tuğçe Güney’e Böcek’in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu belirten kadın, Güney’in kendisine “Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver.” şeklinde cevap verdiğini öne sürdü. Kadın, belediyede işe alınma konusunu sorduğunda ise Güney’in “Halledeceğim, merak etme.” dediğini aktardı.

BİR HAFTA SONRA YENİDEN EVE GİTTİ

İkinci mağdurun anlatımına göre Güney, yaklaşık bir hafta sonra kendisini tekrar arayarak “Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek’in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz.” dedi. İlk görüşmede yaşananlar nedeniyle tedirgin olduğunu belirten kadın, buna rağmen belediyede işe alınabileceğini düşünerek ikinci kez Böcek’in evine gitmeyi kabul ettiğini söyledi.

Bu kez evde yalnızca Böcek’in bulunduğunu belirten kadın, Böcek’in alkol aldığını ve kendisinden yanına oturmasını istediğini anlattı. Bir süre sonra yeniden bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu öne süren kadın, kendisini geri çekmesine rağmen davranışın tekrarlandığını iddia etti.

Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı

“BİRLİKTE OLURSAN SANA BELEDİYEDE İŞ VERECEK”

Kadın, yaşananlardan rahatsız olduğunu ve evden ayrılmak istediğini söyledi. Güney’in taksi çağırdığını ve birlikte evden çıktıklarını belirten kadın, dışarı çıktıktan sonra Güney’in kendisine “Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek.” dediğini ileri sürdü. Teklifi kabul etmediğini belirten kadın, bu olaydan sonra Böcek’le bir daha iletişim kurmadığını söyledi.

BAŞKA KADINLARLA İLGİLİ DE İDDİALARDA BULUNDU

İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney’in başka kadınlara da belediyede iş bulma vaadinde bulunduğu yönünde iddialar yer aldı. Kadın, isimleri dosyada kapatılan bazı kişilere de belediyede iş vaadi üzerinden benzer tekliflerde bulunulduğunu öne sürdü. Ayrıca Güney’in Gençlik Merkezi’nde gördüğü ve 18 yaşından küçük olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara “yurt, burs işinizi halledeceğim” şeklinde vaatlerde bulunduğunu kendisinden duyduğunu söyledi. Ancak bu vaatlerin hangi karşılıkla yapıldığını bilmediğini de ifade etti.

DOSYADA BASINA YANSIYAN MAĞDUR İFADESİ 5’E YÜKSELDİ

Daha önce soruşturma kapsamında 3 mağdurun ifadeleri kamuoyuna yansımıştı. Dosyaya giren 2 yeni ifadeyle birlikte basına yansıyan mağdur anlatımlarının sayısı 5’e çıktı. Yeni ifadelerde kadınların belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek’le görüştürüldüklerini öne sürmeleri dikkat çekti. İfadelerde ayrıca Tuğçe Güney’in kadınlarla Böcek arasındaki bağlantıyı kurduğu ve iş vaadinin görüşmelerde kullanıldığı iddiaları yer aldı.

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Son Dakika Antalya Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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