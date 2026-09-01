Gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı TV programındaki ifadeleri nedeniyle Samandağ Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İstanbul'da ifade verdi - Son Dakika
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Gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı TV programındaki ifadeleri nedeniyle Samandağ Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İstanbul'da ifade verdi

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Gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açan Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi. Öztürk, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yıllık gazetecilik hayatında şiddeti savunmadığını, sözlerinin çarpıtıldığını ve bu nedenle üzülen Alevi, Nusayri kardeşlerinden özür dilediğini belirtti.

SAMANDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gazeteci Kemal Öztürk, ifade verdi.

Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi. Sanal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, "İfademde, 30 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir zaman şiddeti savunan, halkı kin ve nefrete sevk eden tek satır cümlem olmadığını, söz konusu konuşmamda şiddet ve çatışma isteyenlere karşı Suriye devletinin aklı selimle davrandığını anlattığımı söyledim. Buna rağmen, art niyetli çevrelerin sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetiklenen iyi niyetli Alevi, Nusayri kardeşlerim varsa onlardan da özür dilediğimi söyledim. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını şiddetle reddettim ve adliyeden ayrıldım" dedi.

'ASIL HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE'

Asıl hedefin 'Kemal Öztürk' değil, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini yıpratmak olduğunu belirten Öztürk, "Bugünden itibaren Güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağımın özellikle bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı TV programındaki ifadeleri nedeniyle Samandağ Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İstanbul'da ifade verdi - Son Dakika

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