Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Real Madrid\'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu
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Fransa'da dünya futbolunun yıldız isimlerinden Kylian Mbappe'yle ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir kişi, Mbappe'yi kaçırmaya yönelik plan yapmakla suçlanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Kylian Mbappe'ye yönelik kaçırma planı iddiası üzerine harekete geçildi. Fransız basınından Le Parisien'in aktardığına göre 18 yaşındaki bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

MBAPPE'Yİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Şüphelinin, yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi kaçırmaya yönelik bir plan hazırlamakla suçlandığı belirtildi. 18 yaşındaki kişinin planının hangi aşamada olduğu ve Mbappe'ye yönelik somut bir girişimde bulunup bulunmadığına ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

<a class='keyword-sd' href='/real-madrid/' title='Real Madrid'>Real Madrid</a>'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

GÖZALTINA ALINDI

Fransız güvenlik güçlerinin iddialar üzerine harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 18 yaşındaki şüpheli hakkındaki suçlamaların yargı sürecinde netlik kazanması bekleniyor.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu - Son Dakika

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