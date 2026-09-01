Amasra'daki 13 yaşındaki G.Ö.'ye cinsel istismar davasında 33 sanıktan 16'sına hapis, 9 beraat - Son Dakika
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Amasra'daki 13 yaşındaki G.Ö.'ye cinsel istismar davasında 33 sanıktan 16'sına hapis, 9 beraat

Amasra\'daki 13 yaşındaki G.Ö.\'ye cinsel istismar davasında 33 sanıktan 16\'sına hapis, 9 beraat
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla 33 sanık hakkında açılan davanın 3'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 16'sının tutukluluk halinin devamına, 9'unun beraatine karar verirken, bazı sanıklara 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verdi. Duruşma kapalı görüldü.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla 33 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, bazı sanıklara 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verirken, 9 sanığın beraatine hükmetti. 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

33 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Amasra Emniyet Müdürlüğü’ne 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik iddialar nedeniyle 33 kişi hakkında dava açıldı.

Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşması öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, 25’i tutuklu 33 sanık ile taraf avukatları katıldı.

BAZI SANIKLARA 30 YILA KADAR HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç.’yi “nitelikli cinsel istismar” suçundan 22 yıl 6 ay, “hürriyetten yoksun kılma” suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Y.E.E., O.B., A.S., M.C.A. ve S.E.A. hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan 16 yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

A.A.A., B.E.T., Y.E.A., B.A., A.K., M.Ç., B.E.B. ve S.A. ise aynı suçtan 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

V.B.Ç.’ye “nitelikli cinsel istismar” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma” ve “müstehcenlik” suçları yönünden suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Yaşı küçük tutuklu sanıklar T.H. ve C.A. hakkında ise “nitelikli cinsel istismar” suçundan 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Hapis cezasına çarptırılan B.N.G., N.H.T., Ş.M. ve U.K.’nin ise tahliyesine karar verildi.

9 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde kalan istismar” suçlarından cezalandırılan C.T., E.K., F.D., Y.A., H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Davada 9 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı tamamladı.

Kaynak: DHA

Amasra, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'daki 13 yaşındaki G.Ö.'ye cinsel istismar davasında 33 sanıktan 16'sına hapis, 9 beraat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'daki 13 yaşındaki G.Ö.'ye cinsel istismar davasında 33 sanıktan 16'sına hapis, 9 beraat - Son Dakika
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