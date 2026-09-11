"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

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Sedat Peker’e hakaret içerikli video çektikten sonra "Sakın beni vurdurma reisim" diyerek özür dileyen otizmli gencin videosu dikkat çekti. Gencin durumunu öğrenen Peker, özrü kabul ederek kendisine hediyeler gönderdi.

Sosyal medya platformlarında yayınladığı hakaret içerikli videonun ardından yeni bir paylaşım yapan otizmli bir genç, "Sakın beni vurdurma reisim" ifadeleriyle Sedat Peker’den özür diledi.

PEKER HEDİYE GÖNDERDİ

Gencin yayınladığı özür videosunu izleyen ve durumunu öğrenen Sedat Peker, otizmli gencin özrünü kabul ederek kendisine hediye gönderilmesini sağladı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Sedat Peker, Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    mafya ülkesi deninlince kızıyor birileri 3 2 Yanıtla
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