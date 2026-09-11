Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi - Son Dakika
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Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

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Yemen hükümetine yakın kaynaklar, İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'nın en dar noktasında bulunan stratejik Meyyun Adası ile Zubab ilçesini ele geçirdiğini bildirdi. Husilerin daha önce El-Muha'yı da kontrol altına almasının ardından yaşanan gelişme, Hint Okyanusu ile Kızıldeniz arasındaki gemi trafiği açısından kritik öneme sahip Babulmendeb'deki dengeleri değiştirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Babulmendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası'nı ele geçirdiği belirtildi.

Yemen hükümetine yakın kaynaklar AA'ya yaptıkları açıklamada, Husilerin Babulmendeb Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası'nı ele geçirdiğini kaydetti. 

BABULMENDEB BOĞAZI ARTIK HUSİLERİN ELİNDE

Husilerin, söz konusu adayı ele geçirmesinin Babulmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geldiği ifade edildi. Meyyun Adası, Hint Okyanusu'nu Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e bağlayan stratejik geçiş noktası Babulmendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Ada, Babulmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kontrolü için stratejik önem arz ediyor.

KIZILDENİZ KIYISINDAKİ TAİZ'İN ZUBAB İLÇESİ DE HUSİLERİN ELİNE GEÇTİ

Öte yandan Yemen hükümetine yakın kaynaklar, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Taiz kentine bağlı Zubab ilçesini de ele geçirdiğini aktardı.

Zubab, Babulmendeb Boğazı'nın kıyısında, doğrudan boğaza bakan bir sahil kasabası olması dolayısıyla stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunuyor.

HUSİLER İLERLİYOR! HARİTADAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİCİ

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentini ele geçirmesinin ardından söz konusu Meyyun Adası ve Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TIKANMA VE BABULMENDEB'İN ÖNEMİ

ABD-İran çatışmasında Hürmüz Boğazı'nın tıkanması ve petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz ihracının durma noktasına gelmesi, Kızıldeniz güzergahını daha yaşamsal hale getirmişti.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor.

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçmek zorunda olması nedneiyle milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, bu güzergah üzerinden taşınıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Orta Doğu, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi - Son Dakika

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