KKTC'de batan gemide 9 şüpheliye 7'şer gün ek gözaltı, 5 kişiye yakalama kararı - Son Dakika
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KKTC'de batan gemide 9 şüpheliye 7'şer gün ek gözaltı, 5 kişiye yakalama kararı

KKTC\'de batan gemide 9 şüpheliye 7\'şer gün ek gözaltı, 5 kişiye yakalama kararı
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Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltındaki 9 şüpheli için Girne Kaza Mahkemesi 7'şer gün ek gözaltı süresi verdi. Aynı soruşturmada 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı; 14 yolcu hayatını kaybetmiş, kayıp 14 kişi aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 şüphelii için Girne Kaza Mahkemesi 7'şer gün ek gözaltı süresi verirken, aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede aralarında kazazedelerin de bulunduğu 295 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında, geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ifade ederek bunun geçerli delil olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, halen gözaltında bulunan kaptan, kaptan yardımcısı, gemi mürettebatı ve şirket çalışanı 9 kişi için ek 7'şer gün gözaltı süresi verdi, soruşturma ile ilgili 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Kıbrıs, Kaza, Son Dakika

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