18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi; 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: DHA
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