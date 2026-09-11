Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin küresel siyasetteki konumuna vurgu yapan Erdoğan, başkalarının ne söylediği veya ne yaptığıyla ilgilenmediklerini belirterek, gündemlerinin Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek ve hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de muhalefete yüklendi. Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz." dedi. Erdoğan, gündemlerinin Türkiye olduğunu belirterek Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek ve hak ettiği itibarı sağlamak istediklerini ifade etti.

"BİZİM BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasında dikkat çeken kısım şöyle:

"Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş

"MUHALEFETİN NE YAPTIĞIYLA BİZ İLGLENMİYORUZ"

Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş... Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.

"BU KARDEŞİNİZİN GÜNDEMİNDE SADECE HİZMET VAR"

Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize'yle birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor; aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz."

Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Gündem, Rize, Son Dakika

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş - Son Dakika

Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar’lık performans sergiliyordu Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar'lık performans sergiliyordu
Galatasaray’ın Sporting karşısında 908’de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Dusan Vlahovic’in cezası belli oldu Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:17
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
15:03
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:56:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan muhalefete olay gönderme: Eski dostlar düşman olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement