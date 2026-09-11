Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi - Son Dakika
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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

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Kayseri'de faaliyet gösteren ünlü sucuk markası Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri iddia edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye getirildi. Öte yandan şirket tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi.

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Şahin Sucukları tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketimizin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin tespitler, şirket iç denetim birimlerimizce tespit edilmiştir. 

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Konuya ilişkin gerekli tedbirler süratle alınmış, elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilmiştir. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddia ve savunmalar titizlikle incelenmekte olup adli süreç devam etmektedir. 

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Özellikle bilinmesini isteriz ki, çeşitli mecralarda olayın kapsamı ve şirketimizin uğradığı zarara ilişkin yer verilen rakamlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Köklü geçmişe ve güçlü kurumsal yapıya sahip şirketimizin mali yapısına, ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek her türlü girişime karşı gerekli idari ve hukuki tedbirler alınmış olup süreç titizlikle takip edilmektedir. 

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Kayseri'de doğan ve bu şehrin köklü lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan Şahin markası, güçlü kurumsal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz sürdürmekte ve yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte konuya duyarlılık ve sağduyuyla yaklaşan, şirketimize yönelik yapıcı ve olumlu tutum sergileyen resmi kurumlarımıza, paydaşlarımıza, ulusal ve yerel basın kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti. 

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler; adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi
Kaynak: İHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Kayseri, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi - Son Dakika
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