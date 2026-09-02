Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki günlük yaşamıyla ilgili dikkat çeken detaylar anlattı. İstanbulkart aldığını ve İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittiğini söyleyen Alman kaleci, Asya Yakası'na da geçtiğini belirterek şehri tek başına keşfetmekten büyük keyif aldığını ifade etti.
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, İstanbul'daki yaşamına kısa sürede adapte oldu. Alman file bekçisi, boş zamanlarında şoförlü araç yerine toplu taşımayı tercih ederek şehrin farklı noktalarını kendi başına gezdiğini anlattı.
İSTANBULKART ALIP İETT'YE BİNDİ
Nübel'in İstanbul'u keşfetme yöntemi dikkat çekti. İstanbulkart aldığını belirten deneyimli kaleci, İETT otobüsüne binerek Taksim'e kadar gittiğini söyledi. Nübel, “İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim” ifadelerini kullandı.
ASYA YAKASI'NA DA GEÇTİ
İstanbul'un yalnızca Avrupa Yakası'nı gezmekle yetinmeyen Nübel, Asya Yakası'na da geçtiğini anlattı. Alman kaleci, İstanbul'u herhangi bir program olmadan kendi başına keşfetmekten hoşlandığını belirterek, “Asya Yakası'na da geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum” dedi. Nübel'in İstanbul'un farklı noktalarını toplu taşımayla gezmesi, yıldız futbolcuların alışılmış yaşam tarzından farklı bir görüntü ortaya koydu.
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