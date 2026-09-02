Cemal Enginyurt\'un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı \'burs\' transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/178740 sayılı soruşturması kapsamında gözaltına alınan milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılık ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Tekinoğlu, 31 Ağustos’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 1 Eylül’de ise Cumhuriyet savcısı huzurunda ifade verdi. Şüpheliye MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerinin yanı sıra, haklarında narkotik veya fuhuş suçlarına ilişkin kayıt bulunan kişilerle para transferleri ve gece saatlerinde gerçekleştirilen dikkat çekici ödemeler tek tek soruldu.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt (solda), Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu (sağda)

NARKOTİK KAYITLI 26 KİŞİYE 51 AYRI TRANSFER

MASAK verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişinin hesabına 4 Şubat 2019 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 51 ayrı işlem yapıldı. Bunun yanı sıra haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 3 farklı kişiden de Tekinoğlu’nun hesabına 3 ayrı işlemde para gönderildiği belirlendi.

Tekinoğlu’na bu kişileri tanıyıp tanımadığı ve paraların hangi amaçlarla gönderildiği soruldu. Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği çok sayıda kişi için “Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama, cilt bakımı ve çeşitli kişisel harcamalarla açıkladı.

FUHUŞ DOSYALARINDA KAYDI BULUNAN 4 KİŞİYE PARA TRANSFERİ

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici başlığını ise “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan şüpheli, müşteki veya tanık olarak kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.

MASAK verilerine göre Tekinoğlu’nun hesabından bu kapsamda kaydı bulunan 4 farklı kişinin hesabına para gönderildi. Dosyada; İsra Soğukpınar’a, Berrin Sincar’a, Celal Mut’a ve Berivan Kaya’ya para gönderildiği tespit edildi.

Tekinoğlu emniyet ifadesinde İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya’yı hatırlamadığını ve söz konusu paraları neden gönderdiğini bilmediğini söyledi. Celal Mut’u da tanımadığını belirten Tekinoğlu, banka açıklamasından hareketle ödemenin ev tadilatı kapsamında yapılmış olabileceğini savundu.

Savcılık ifadesinde ise Tekinoğlu, İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya’yı hatırlayamadığını ancak arkadaşlarının bu kişilerin yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini ve bunun üzerine para göndermiş olabileceğini savundu.

“BURS”, “KURS”, “DİPLOMA”, “CİLT BAKIMI”, “ÇİKOLATA PARASI”

MASAK incelemesinde dikkat çeken bir başka para trafiği de banka transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan ifadeler oldu. Dosyada Tekinoğlu’nun 39 farklı kişinin hesabına 24 Haziran 2022 ile 11 Ağustos 2026 arasında 58 ayrı işlemde para gönderdiği belirlendi.

Transferlerin açıklama bölümlerinde ise “burs”, “kurs ücreti”, “cilt bakım paket ücreti”, “kitap ücreti”, “diploma ücreti”, “krem ücreti”, “çikolata parası” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma tutanağında bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece geç saatlerde yapıldığına da dikkat çekildi.

Bazı “burs” açıklamalı transferlerin saat 01.00, 02.54 ve 03.21’de; bazı “kitap ücreti” açıklamalı ödemelerin ise 00.41 ve 02.28’de yapıldığı tespit edildi.

"YARDIMSEVER BİR İNSANIM"

Tekinoğlu emniyet ifadesinde söz konusu transferlere ilişkin savunmasında, “Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı para göndermişimdir.” dedi.

Tekinoğlu, para gönderdiği kişilerle eğitim amacı dışında herhangi bir çıkar veya menfaat ilişkisinin bulunmadığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede “burs” veya eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kaydının bulunmadığı, bazılarının kayıtlarının silindiği veya yalnızca açık öğretim lisesine kayıtlı oldukları belirlendi.

"GERÇEKTEN ÜNİVERSİTE OKUYUP OKUMADIKLARINI BİLMİYORUM"

Tekinoğlu, para gönderdiği bazı isimlerin gerçekten üniversite öğrencisi olup olmadığını bilmediğini söyledi. Tekinoğlu, “Bu kişilerin gerçekten üniversite okuyup okumadıklarını bilmiyorum ancak bana öğrenci olduğu için yardım istenmiştir. Ben de bu paraları göndermişimdir.” şeklinde savunma yaptı.

Dosyadaki dikkat çekici işlemlerden biri de Hatice Demireller’e yapılan para transferleri oldu. MASAK kayıtlarında Tekinoğlu’nun 9 Aralık 2024 tarihinde saat 06.45 ve 06.49’da iki ayrı işlemle para gönderdiği, transfer açıklamasına ise “diploma ücreti” yazıldığı görüldü.

Tekinoğlu savcılık ifadesinde Hatice Demireller’in Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kendisinden bir dönem alt sınıfta okuduğunu söyledi. Demireller’in mezun olduğunu ancak diploma ücretini ödeyecek parasının bulunmadığını ve kendisinden para istediğini belirten Tekinoğlu, transferin bu nedenle gerçekleştirildiğini savundu.

Savcılık ifadesinde Tekinoğlu’na bazı para transferlerinin neden gece geç saatlerde yapıldığı da soruldu. Tekinoğlu, “Bu para havalelerinin bir kısmının gece geç saatlerde yapılmasının nedeni bana o saatte yardım talebi gelmiştir. Ben de uyanık olduğum için o saatte göndermişimdir. Saatin özel bir sebebi yoktur.” dedi.

AYLIK GELİRİNİ 110 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Tekinoğlu, hem emniyet hem de savcılık ifadesinde milletvekili danışmanı olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 110 bin lira olduğunu söyledi. Başka gelir getirici faaliyetinin bulunmadığını savunan Tekinoğlu, geçimini aylık geliri ve birikimleriyle sağladığını belirtti.

Emniyet ifadesinde Ankara’da bir dairesi, İzmir’de kooperatif hissesi ve Tunceli’de 14 dönümlük tarlası bulunduğunu söyleyen Tekinoğlu, bunları kendisinin ve devlet memuru eşinin yıllar içerisindeki birikimleriyle edindiklerini anlattı.

Emniyet ifadesinin sonunda MASAK’ın toplam işlem hacmi Tekinoğlu’na soruldu. Şüpheli, kendisine ayrıntılı olarak sorulan para transferleri içerisinde en yüksek bedelin yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirterek, “Toplam bedelleri 20 milyon etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

ENGİNYURT’TAN DANIŞMANINA 250 BİN LİRA

MASAK kayıtlarında Cemal Enginyurt ile danışmanı Cem Tekinoğlu arasındaki para hareketleri de yer aldı. Tekinoğlu, para girişleri için “Danışmanı olduğum için yaptığım işlerine ilişkin bana gönderdiği paralardır.” şeklinde beyan verdi.

Tekinoğlu’nun da Cemal Enginyurt’a gönderdiği para için bu işlemi de danışmanlık ilişkisi kapsamında “yaptığım işlerine ilişkin karşılıklı alıp gönderdiğimiz para” sözleriyle açıkladı.

ENGİNYURT’UN OĞLUNA 500 BİN LİRALIK “BORÇ”, ARKADAŞINA 4 MİLYON 475 BİN LİRA

Dosyadaki bir başka dikkat çekici transfer ise Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’a yapıldı. MASAK kayıtlarında Tekinoğlu’nun 7 Ağustos 2026 tarihinde Alptürk Enginyurt’a 500 bin lira gönderdiği, banka işlem açıklamasına ise “Borç olarak verilen” yazıldığı tespit edildi. Tekinoğlu bu transfer için, “Çalıştığım vekilin oğlu olup borç para göndermişimdir.” dedi.

Tekinoğlu’nun yüksek tutarlı para transferleri arasında Onur Doğan’a gönderilen paralar da yer aldı. MASAK kayıtlarına göre Tekinoğlu çeşitli tarihlerde Doğan’a toplam 4 milyon 475 bin lira gönderdi.

Tekinoğlu, Doğan’ın otel sahibi olduğunu, babasının döviz bürosu bulunduğunu ve inşaat işleriyle de uğraştığını anlatarak paraların tamamının borç olduğunu savundu. Tekinoğlu’nun ifadesine göre Doğan, 4 milyon 475 bin liralık bu borcun yalnızca 435 bin lirasını geri ödedi.

17 KİŞİYE 12,5 MİLYON LİRA

MASAK verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından, yüksek tutarlı işlemler kapsamında 17 farklı kişinin hesabına 42 ayrı işlemde toplam 12 milyon 497 bin 29 lira gönderildi.

Bunlar arasında Onur Doğan’a 4 milyon 475 bin lira, Vahap Yılmaz’a 1 milyon 750 bin lira, Alihan Sönmez’e 995 bin lira, Resul Demirci’ye 600 bin lira ve Alptürk Enginyurt’a 500 bin lira yapılan transferler yer aldı. Tekinoğlu, yüksek tutarlı işlemlerin bir bölümünü gayrimenkul alımı ve borç ilişkileriyle açıkladı.

Bazı transferler için ise “hatırlamıyorum” veya “bu transferler kesinlikle bana ait değildir” şeklinde savunma yaptı.

MASAK kayıtlarında Tekinoğlu’nun yurt dışı para hareketleri de incelemeye alındı. Western Union ve Swift kayıtlarında farklı kişilerden Tekinoğlu’na döviz transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Tekinoğlu, yurt dışında yaşayan öz teyzesi Jennifer Yerlikaya’dan gelen parayı, onun adına Türkiye’de arsa satın almasıyla açıkladı. Diğer bazı yurt dışı para göndericilerini ise tanımadığını ve neden kendisine para gönderdiklerini bilmediğini söyledi.

Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Tekinoğlu'na ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği öğrenildi.