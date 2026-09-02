İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran ise bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün’e yönelik balistik füze saldırısında ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Prens Hassan Hava Üssü’ndeki RQ-4 ve MQ-9 İHA’larının bulunduğu hangarların yoğun bir balistik füze saldırısı ile hedef alındığı bildirildi.

İHA'LAR İMHA EDİLDİ, ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda birkaç İHA’nın imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği, ayrıca teknik altyapılarda yangın çıktığı öne sürüldü. Söz konusu saldırının, İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki bir düğün törenine yönelik ABD saldırısına yönelik misilleme olduğu aktarılarak, "ABD’nin bu saldırısı 70 konuğu etkilemiş, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü saldırıda birkaç kişi de ağır yaralanmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü’ne yönelik saldırının görüntülerini de yayınlarken, saldırının yol açtığı zarara ilişkin ilişkin iddialar henüz ABD veya Ürdün tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

BÖLGE ÜLKELERİ SALDIRILARA HEDEF OLMUŞTU

İran'ın ABD'nin son saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'e balistik füze saldırı yapılmıştı. Ürdün ordusu, İran’dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulunmuştu. Gelişmenin ardından Kuveyt ve Bahreyn de yeni misilleme saldırılarına hedef olmuştu.

ABD'DEN İRAN'A GECE YARISI HAVA HAREKATI: SİVİL KAYIPLAR VAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece saatlerinde İran'ın Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek bölgelerine yönelik geniş çaplı bir hava harekatı gerçekleştirdi. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda sivil kayıplar yaşandı. Sirik yakınlarında bir düğün alanına isabet eden mühimmat nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, Huzistan eyaletinde 3 farklı noktaya düzenlenen saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TRUMP: EN BÜYÜK SALDIRI HENÜZ BEKLEMEDE

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen operasyonun İran’ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne yönelik saldırılarına bir misilleme olduğunu savundu. Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, "Onlarla yapılan bir anlaşmanın kağıt parçası kadar bile değeri yok" ifadelerini kullanırken, asıl büyük saldırının henüz yapılmadığını ve İran'ın karşılık vermesi halinde çok daha ağır bir harekat başlatacakları uyarısında bulundu.

İRAN'DAN BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİNE FÜZE VE İHA SAĞANAĞI

ABD'nin bombardımanına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları, "ABD'yi ağır bir ceza bekliyor" açıklamasının ardından bölgedeki Amerikan üslerine yönelik kapsamlı bir misilleme başlattı. Ürdün'ün Akabe kenti, Irak'ın Erbil şehri ile Bahreyn ve Kuveyt semalarında İran'a ait balistik füze ve dronlar tespit edildi. Ürdün ordusu fırlatılan 13 balistik füzeden 10'unun havada engellendiğini açıklarken, ABD cephesi saldırılarda Amerikan askerlerinin öldüğüne dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA, PETROL 95 DOLARI AŞTI

Sınırlı kalması beklenen askeri çatışmaların yayılma eğilimi göstermesi, küresel piyasaları ve diplomasisini de hareketlendirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetimini "ekonomik olarak boğmayı" hedefleyen yeni banka yaptırımlarının yakında açıklanacağını belirterek, İran'la iş yapan üçüncü ülkelere de gözdağı verdi.

Askeri ve ekonomik tırmanışın faturası enerji piyasalarına da yansıdı. Pazartesi gecesi dünya petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda iki Suudi petrol tankerinin vurulmasının ardından artan güvenlik endişeleri ve son saldırı dalgası, Brent petrolün varil fiyatını gün içinde 95 doların üzerine taşıdı.