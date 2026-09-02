Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası - Son Dakika
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Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Kulisler yanıyor! Trabzonspor\'dan Fatih Terim bombası
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Arda Turan, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Antonio Conte ve Vitor Pereira gibi isimlerin değerlendirildiği bordo-mavililerde büyük sürpriz ise Fatih Terim oldu. Galatasaray efsanesinin adının Trabzonspor kulislerinde adaylar arasında konuşulmaya başlandığı belirtildi.

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Bordo-mavili yönetimin hem yerli hem de yabancı birçok teknik adamı değerlendirmeye aldığı belirtilirken, adaylar arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetiminin öncelikli hedefi yabancı bir teknik direktörle çalışmak. Buna karşın ilk görüşmenin Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin Arda Turan ismine sıcak baktığı ve genç teknik adamı takımın başında görmek istediği aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI DA LİSTEDE

Trabzonspor'un değerlendirdiği isimler arasında kulübü daha önce çalıştıran Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın da bulunduğu ifade edildi. Yabancı teknik direktör konusunda ise Antonio Conte ismi öne çıktı. Ancak deneyimli çalıştırıcının yüksek maliyetinin Trabzonspor açısından önemli bir soru işareti olduğu belirtildi. Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira'nın da yabancı teknik direktör adayları arasında bulunduğu aktarıldı.

KULİSLERDE FATİH TERİM BOMBASI

Trabzonspor'un teknik direktör arayışında en büyük sürpriz ise Fatih Terim oldu.  Galatasaray ile özdeşleşen tecrübeli teknik adamın isminin bordo-mavili kulübün kulislerinde konuşulmaya başlandığı belirtildi. Yönetim içerisinde Fatih Terim'e yakın isimlerin bulunması nedeniyle deneyimli teknik adamın da adaylar arasında değerlendirildiği aktarıldı. Henüz Fatih Terim cephesinde resmi bir görüşme ya da anlaşma bulunmazken, tecrübeli çalıştırıcının adının Trabzonspor teknik direktörlüğü için gündeme gelmesi dikkat çekti.

Antonio Conte, Abdullah Avcı, Galatasaray, Şenol Güneş, Fatih Tekke, Trabzonspor, Fatih Terim, Trabzoncell, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    gitmemeli 60 Yılık manevi birikimi bir anda yok olur , bir yere gidecekse o yer kendi yuvası olması lazım futbol metodu çok değişti hamsilerde başarı olma durumu yok 1 3 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    TFF YE İNAT FATİH TERİM İ GETİRİRDİM 3 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Bir takım bunkadar karakter değişimi yaşayamaz…! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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