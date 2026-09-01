Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi - Son Dakika
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Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi

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İstanbul'da tapu dairelerinde taşınmaz sahiplerinin yerine "dublör" kullanarak arsa ve evlerin bilgileri dışında satışını gerçekleştirdiği belirlenen 15 kişilik örgütün üyelerinden Ayhan A., Gaziosmanpaşa'da yakalandı. 4 Mart'tan bu yana aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün ayrıca 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Tapuda dublörlü satış yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık soruşturmasında aranan isimlerden Ayhan A., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV VE ARSALARI "DUBLÖR" KULLANARAK SATMIŞLAR

İstanbul'daki bazı tapu müdürlüklerinde gerçekleştirildiği belirlenen dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarına göre 15 kişilik örgüt, kıymetli arsa ve gayrimenkullerin sahipleri yerine "dublör" kullanarak tapu işlemleri gerçekleştirdi. Bu yöntemle taşınmazların sahiplerinin bilgisi dışında satışının yapıldığı belirlendi. Örgüte yönelik daha önce düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştı.

Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi

25 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Olay kapsamında tutuklanan Ayhan A.'nın daha sonra cezaevi firarisi olarak arandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 4 Mart'tan bu yana firari olarak aranan Ayhan A.'nın Gaziosmanpaşa'da olduğu tespit edildi. Ekipler, belirlenen noktaya düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

5 AYRI DOSYADAN DA ARANIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ayhan A.'nın suç dosyası da incelendi. Yapılan incelemede hükümlünün farklı yıllarda işlenen kamu kurum ve kuruluşları, "tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayhan A.'nın bunun yanı sıra 5 ayrı dosya kapsamında daha arandığı tespit edildi.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi - Son Dakika

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