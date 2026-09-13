Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu “Ailem Güvende” operasyonlarının İstanbul ayağından dikkat çeken görüntüler geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda noktada eş zamanlı harekete geçti.

Ekipler, Beyoğlu'nun Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi çevresi ile Şişli'de belirlenen gece kulüpleri, masaj salonları, bazı dernekler ve adreslerde arama yaptı.

GECE KULÜPLERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Operasyon kapsamında arama yapılan bazı gece kulüplerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Görüntülerde ekiplerin mekanların farklı bölümlerinde detaylı arama yaptığı görülürken, ele geçirilen maddeler tek tek kayıt altına alındı.

Görüntülere yansıyan maddeler arasında paketler içerisindeki farklı renk ve yapılardaki maddelerin yanı sıra küçük bir tüp içerisindeki beyaz madde de yer aldı. Söz konusu maddelerin türüne ilişkin görüntülerden kesin bir değerlendirme yapmak mümkün olmazken, operasyon kapsamında bunlara uyuşturucu madde olarak el konulduğu belirtildi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ADIM ADIM ARAMA

Baskınlarda hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Gece kulüplerinde ekiplerle birlikte arama yapan köpek, mekanların çeşitli bölümlerini tek tek kontrol etti.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği noktalar ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. Bulunan maddeler eldivenli görevliler tarafından çıkarılarak muhafaza altına alındı. Operasyon sırasında kaydedilen görüntülerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler de yakın plandan görüntülendi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul'daki baskınlar, 5 il merkezli toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre operasyonlar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelemeye alındı.

Müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına dahil edildi.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR DEVREYE GİRDİ

Operasyon öncesinde yürütülen çalışmalarda gizli soruşturmacılar görevlendirildi. Teknik ve fiziki takiplerin yanı sıra tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından elde edilen bulgular değerlendirildi.

Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenerek gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonların genelinde uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

MASAK PARA TRAFİĞİNİ İNCELİYOR

Soruşturmanın mali ayağında da dikkat çeken tespitlere ulaşıldı. Bakan Gürlek, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor.

GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan savcılık, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür ederek çalışmaların süreceğini belirtti.

Gürlek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.