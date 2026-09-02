Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü - Son Dakika
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Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

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Trabzonspor'un Amedspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılırken, bordo-mavili bir taraftarın tepkisi dikkat çekti. Aracında Fatih Tekke için yaptırdığı kaplamayı söken taraftar, “Bana bunu söktürdün ya!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yaşananların ardından bir Trabzonspor taraftarı ise Fatih Tekke'ye tepkisini aracında yaptığı değişiklikle gösterdi.

ARACINDAKİ KAPLAMAYI SÖKTÜ

Bordo-mavili taraftar, daha önce aracına Fatih Tekke için yaptırdığı kaplamayı Amedspor mağlubiyetinin ardından sökmeye başladı. Kaplamayı aracından çıkaran taraftar, o sırada “Bana bunu söktürdün ya!” sözleriyle Fatih Tekke'ye seslendi.

AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, Amedspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke, “Bunun sorumlusu benim” diyerek yenilginin sorumluluğunu üzerine almıştı. Bordo-mavili kulüp daha sonra yaptığı resmi açıklamayla Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Muhammed Salah, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Devrim Akcakaya Devrim Akcakaya:
    salah salah iş yapmayın 5 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Her maçı alacaksındiye senetmi imzalattın fatih tekkeye futbol bu üç ihtimal her zaman. 3 0 Yanıtla
  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Beyin, insanın en önemli organıdır, kıymetini bilmek lazım! 0 1 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Tipik trabzon şaşırdıkmı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü - Son Dakika
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