Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yaşananların ardından bir Trabzonspor taraftarı ise Fatih Tekke'ye tepkisini aracında yaptığı değişiklikle gösterdi.

ARACINDAKİ KAPLAMAYI SÖKTÜ

Bordo-mavili taraftar, daha önce aracına Fatih Tekke için yaptırdığı kaplamayı Amedspor mağlubiyetinin ardından sökmeye başladı. Kaplamayı aracından çıkaran taraftar, o sırada “Bana bunu söktürdün ya!” sözleriyle Fatih Tekke'ye seslendi.

AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, Amedspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke, “Bunun sorumlusu benim” diyerek yenilginin sorumluluğunu üzerine almıştı. Bordo-mavili kulüp daha sonra yaptığı resmi açıklamayla Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.