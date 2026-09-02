Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
Trabzonspor'un Amedspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılırken, bordo-mavili bir taraftarın tepkisi dikkat çekti. Aracında Fatih Tekke için yaptırdığı kaplamayı söken taraftar, “Bana bunu söktürdün ya!” diyerek tepkisini dile getirdi.
Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yaşananların ardından bir Trabzonspor taraftarı ise Fatih Tekke'ye tepkisini aracında yaptığı değişiklikle gösterdi.
ARACINDAKİ KAPLAMAYI SÖKTÜ
Bordo-mavili taraftar, daha önce aracına Fatih Tekke için yaptırdığı kaplamayı Amedspor mağlubiyetinin ardından sökmeye başladı. Kaplamayı aracından çıkaran taraftar, o sırada “Bana bunu söktürdün ya!” sözleriyle Fatih Tekke'ye seslendi.
AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, Amedspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke, “Bunun sorumlusu benim” diyerek yenilginin sorumluluğunu üzerine almıştı. Bordo-mavili kulüp daha sonra yaptığı resmi açıklamayla Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
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