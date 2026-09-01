3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte mahalleye yeni taşınan 3 yaşındaki M.A.Ç., sabah saat 08.00 sıralarında komşularının taşınma hareketliliğini fark etti.

BALKONDAN DIŞARI BAKARKEN ZEMİNE ÇAKILDI

Sokakta kurulan yük asansörüyle eşya taşınmasını meraklı gözlerle izlemek isteyen küçük çocuk, yeni evlerinin balkonuna çıktı. Ancak 'cam balkon' olarak tasarlanan fakat henüz cam montajı tamamlanmamış olan balkonda sarkarak aşağı bakmaya çalışan M.A.Ç., bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 kat yükseklikten beton zemine çakılan talihsiz çocuğu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAFATASI VE BACAĞI KIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik M.A.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çocuk ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MİNİK ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Hastanede acil tedaviye alınan 3 yaşındaki M.A.Ç.’nin yapılan tetkiklerinde kafatasında ve her iki bacağında ciddi kırıklar tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği balkonda ve taşınma alanında detaylı tespitlerde bulundu.