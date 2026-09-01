3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü

3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yeni taşındıkları evin balkonundan düşen 3 yaşındaki M.A.Ç., ağır yaralandı. Camları takılmamış balkondan bakarken dengesini kaybeden çocuğun bacaklarında ve kafatasında kırıklar oluştu; durumu ciddi.

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte mahalleye yeni taşınan 3 yaşındaki M.A.Ç., sabah saat 08.00 sıralarında komşularının taşınma hareketliliğini fark etti.

BALKONDAN DIŞARI BAKARKEN ZEMİNE ÇAKILDI

Sokakta kurulan yük asansörüyle eşya taşınmasını meraklı gözlerle izlemek isteyen küçük çocuk, yeni evlerinin balkonuna çıktı. Ancak 'cam balkon' olarak tasarlanan fakat henüz cam montajı tamamlanmamış olan balkonda sarkarak aşağı bakmaya çalışan M.A.Ç., bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 kat yükseklikten beton zemine çakılan talihsiz çocuğu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KAFATASI VE BACAĞI KIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik M.A.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çocuk ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MİNİK ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Hastanede acil tedaviye alınan 3 yaşındaki M.A.Ç.’nin yapılan tetkiklerinde kafatasında ve her iki bacağında ciddi kırıklar tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği balkonda ve taşınma alanında detaylı tespitlerde bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:54:50. #7.13#
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Çocuk Cam Balkondan Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement