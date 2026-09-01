İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'nin Ketibe Bölgesine 10'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3'ü Çocuk Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'nin Ketibe Bölgesine 10'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3'ü Çocuk Yaralı

İsrail\'in Ateşkese Rağmen Gazze\'nin Ketibe Bölgesine 10\'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3\'ü Çocuk Yaralı
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine son yarım saatte İHA ve savaş uçaklarıyla 10'dan fazla hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralanırken ambulansların bölgeye ulaşamadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ateşkese rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun şekilde bombaladı.

BÖLGEDEN PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

Bölgeye son yarım saatte insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla 10'dan fazla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarının devam etmesi nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı belirtildi.

Düzenlenen saldırılar nedeniyle bölgeden patlama sesleri yükseliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Ateşkese Rağmen Gazze'nin Ketibe Bölgesine 10'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3'ü Çocuk Yaralı - Son Dakika

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