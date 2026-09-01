Togg\'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg'un hissedar yapısında dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Şirketin mevcut ortaklarından Vestel Elektronik ile AG Anadolu Grubu Holding'in Togg'daki paylarını devrederek ortaklıktan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ise hisse devri süreciyle birlikte Togg'un yeni ortaklarından biri olabileceği belirtildi.

İKİ ORTAK YÜZDE 23'ER PAYINI DEVREDEBİLİR

Gündeme gelen iddiaya göre Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, Togg'da sahip oldukları yüzde 23'er oranındaki hisselerini diğer ortaklara devretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Böylece iki şirketin toplamda Togg'un yüzde 46'sına karşılık gelen paylarının el değiştirmesi gündeme gelebilecek.

TÜRKİYE VARLIK FONU TOGG'A ORTAK OLABİLİR

Hisse devrinin gerçekleşmesi halinde payların bir bölümünün Türkiye Varlık Fonu tarafından alınacağı öne sürüldü. Böylece TVF, Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg'un ortaklık yapısına dahil olacak.

Togg'un mevcut ortaklarından Turkcell'in de yapılacak devir kapsamında şirketteki payını artırabileceği iddia edildi.

VESTEL, ANADOLU GRUBU VE TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalar geldi.

Üç şirket de yatırım politika ve stratejileri kapsamında habere konu hisselerle ilgili çeşitli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamalarda, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekilerek kesinleşmiş ve bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığı vurgulandı.

HİSSE DEVRİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Şirketlerin KAP açıklamaları, Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü doğrularken, Vestel ve Anadolu Grubu'nun ortaklıktan ayrılması ile Türkiye Varlık Fonu'nun şirkete ortak olması konusunda henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

Görüşmelerin sonuçlanması halinde Togg'un hissedar yapısında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.