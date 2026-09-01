Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi - Son Dakika
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Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi

Togg\'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
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Togg'un ortaklarından Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding'in şirketteki yüzde 23'er paylarını devrederek ortaklıktan çıkmaya hazırlandığı iddia edildi. Türkiye Varlık Fonu'nun hisselerin bir bölümünü alarak Togg'a ortak olabileceği, Turkcell'in ise payını artırabileceği belirtildi. Üç şirket, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg'un hissedar yapısında dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Şirketin mevcut ortaklarından Vestel Elektronik ile AG Anadolu Grubu Holding'in Togg'daki paylarını devrederek ortaklıktan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ise hisse devri süreciyle birlikte Togg'un yeni ortaklarından biri olabileceği belirtildi.

İKİ ORTAK YÜZDE 23'ER PAYINI DEVREDEBİLİR

Gündeme gelen iddiaya göre Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, Togg'da sahip oldukları yüzde 23'er oranındaki hisselerini diğer ortaklara devretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Böylece iki şirketin toplamda Togg'un yüzde 46'sına karşılık gelen paylarının el değiştirmesi gündeme gelebilecek.

TÜRKİYE VARLIK FONU TOGG'A ORTAK OLABİLİR

Hisse devrinin gerçekleşmesi halinde payların bir bölümünün Türkiye Varlık Fonu tarafından alınacağı öne sürüldü. Böylece TVF, Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg'un ortaklık yapısına dahil olacak.

Togg'un mevcut ortaklarından Turkcell'in de yapılacak devir kapsamında şirketteki payını artırabileceği iddia edildi.

VESTEL, ANADOLU GRUBU VE TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalar geldi.

Üç şirket de yatırım politika ve stratejileri kapsamında habere konu hisselerle ilgili çeşitli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamalarda, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekilerek kesinleşmiş ve bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığı vurgulandı.

HİSSE DEVRİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Şirketlerin KAP açıklamaları, Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü doğrularken, Vestel ve Anadolu Grubu'nun ortaklıktan ayrılması ile Türkiye Varlık Fonu'nun şirkete ortak olması konusunda henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

Görüşmelerin sonuçlanması halinde Togg'un hissedar yapısında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

Anadolu Grubu, Turkcell, Ekonomi, Vestel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika TOGG Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    pahalı bi araba satışlar durdu alan pişman üstelik alman arabası fiyatında bizde sandıkki togg üretilecek millet araç sahibi olacak tırro canım 5 10 Yanıtla
  • Ceyhun MEHMEDBASIC Ceyhun MEHMEDBASIC:
    Alıpta pişman olan ben görmedim? Galerici tüm tanıdıklarım bile sürekli Togg kovalıyorlar alıp satıyorlar seri şekilde… 9 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Alan bir pişman almayan bin 0 0
  • Veli GÖLE Veli GÖLE:
    Varlık fonu bir kısmını alsın, şirket halka arz edilsin kasaya da para konsun, batık şirketlere milyarlar verdik togg dan mı esirgeyeceğiz, mantıklı bir fiyattan arz edilsin destek olalım işte 6 0 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    Hatanız en baştan düşük maliyetli araç üretmemek. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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